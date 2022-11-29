ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной – Гайдай

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные села до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно [ВСУ] понемногу продвигаются, четко держат линию обороны, и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться дальше, в сторону Сватово и Кременной [Луганской области]", – рассказал Гайдай.
Глава ОВА отметил, что в деоккупированных селах Луганской области проблем с продовольствием нет.
"Мы постоянно подвозим проднаборы. Сегодня в Невское отправляем 200 наборов и 150 буханок хлеба в расчете на каждого человека. В Невском сейчас остаются до 150 человек", – привел он пример.
Эвакуация из области, заверил Гайдай, продолжается, людей вывозят в глубь страны в относительно мирные области.
"По договоренности с нашими международными партнерами есть возможность отправлять людей с различными болезнями на длительное лечение в Чехию. Сейчас как раз формируем список на отъезд", – добавил он.
В Луганской ОВА настаивают на эвакуации из освобожденных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов врага, но, по словам Гайдая, "желающих немного".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.
С 24 февраля по 29 ноября потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 88 380 военных убитыми.