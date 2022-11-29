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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной – Гайдай

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Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области на конец ноября
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области на конец ноября
Фото: Сергій Гафдай / Facebook

Бои в Луганской области продолжаются практически непрерывно, ситуация остается сложной, но у ВСУ есть определенные успехи. Об этом 29 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в эфире национального марафона, фрагмент которого он обнародовал в Facebook.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные села до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно [ВСУ] понемногу продвигаются, четко держат линию обороны, и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться дальше, в сторону Сватово и Кременной [Луганской области]", – рассказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что в деоккупированных селах Луганской области проблем с продовольствием нет.

"Мы постоянно подвозим проднаборы. Сегодня в Невское отправляем 200 наборов и 150 буханок хлеба в расчете на каждого человека. В Невском сейчас остаются до 150 человек", – привел он пример.

Эвакуация из области, заверил Гайдай, продолжается, людей вывозят в глубь страны в относительно мирные области.

"По договоренности с нашими международными партнерами есть возможность отправлять людей с различными болезнями на длительное лечение в Чехию. Сейчас как раз формируем список на отъезд", – добавил он.

В Луганской ОВА настаивают на эвакуации из освобожденных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов врага, но, по словам Гайдая, "желающих немного".

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/521122913265784/

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.

С 24 февраля по 29 ноября потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 88 380 военных убитыми.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Луганская область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Сватово, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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