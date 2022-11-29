ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной – Гайдай

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области на конец ноября Фото: Сергій Гафдай / Facebook

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные села до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно [ВСУ] понемногу продвигаются, четко держат линию обороны, и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться дальше, в сторону Сватово и Кременной [Луганской области]", – рассказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что в деоккупированных селах Луганской области проблем с продовольствием нет.

"Мы постоянно подвозим проднаборы. Сегодня в Невское отправляем 200 наборов и 150 буханок хлеба в расчете на каждого человека. В Невском сейчас остаются до 150 человек", – привел он пример.

Эвакуация из области, заверил Гайдай, продолжается, людей вывозят в глубь страны в относительно мирные области.

"По договоренности с нашими международными партнерами есть возможность отправлять людей с различными болезнями на длительное лечение в Чехию. Сейчас как раз формируем список на отъезд", – добавил он.

В Луганской ОВА настаивают на эвакуации из освобожденных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов врага, но, по словам Гайдая, "желающих немного".