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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты украли 900 тонн зерна в Луганской области

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Россияне продолжают вывозить зерно из Украины
Россияне продолжают вывозить зерно из Украины
Фото: pixabay.com

Российские оккупанты разграбили ООО "Старобельский элеватор" в Луганской области, откуда вывезли почти 900 тонн зерна из урожая 2021 года. Об этом сообщает созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления 28 ноября в Telegram.

В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника. Все оно было отмечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд ЛНР", говорится в сообщении. 

Отмечается, что собственники не согласились сотрудничать с оккупантами.

"Все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются в правоохранительные органы. Никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного УК Украины", – отмечают в ЦНС.

Контекст:

Россия разворовывает украинский урожай на оккупированных территориях. В конце августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты вывезли в Россию 200 тыс. тонн зерна, которое украли в Луганской области.

Теги: Луганская область, российская агрессия, война России против Украины, пшеница, российские оккупанты, зерно
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