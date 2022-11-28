Оккупанты украли 900 тонн зерна в Луганской области

В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника. Все оно было отмечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд ЛНР", говорится в сообщении.

Отмечается, что собственники не согласились сотрудничать с оккупантами.

"Все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются в правоохранительные органы. Никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного УК Украины", – отмечают в ЦНС.