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США выделили $20 млн в поддержку украинской зерновой инициативы

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Инициативу Grain from Ukraine запустили 15 ноября
Инициативу Grain from Ukraine запустили 15 ноября
Фото: depositphotos.com

США выделили $20 млн через Агентство США по международному развитию в поддержку украинской зерновой инициативы Grain from Ukraine. О выделении средств сообщила посол США Бриджит Бринк.

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Владимир Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в ней больше всего нуждается", – написала Бринк.

Контекст:

Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны Украина планирует отправить по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, экспорт, пшеница, Бриджит Бринк, зерно
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