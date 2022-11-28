Из украинских портов вышли еще семь судов с зерном

По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 19 судов. На них загружают 740 тыс. тонн украинской агропродукции", – отметили в ведомстве.

По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Украины вышло 501 судно, которым экспортировано 12,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.