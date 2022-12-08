Россияне усилили обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганской области – Гайдай

"Россияне бьют по Краснореченской общине. Больше всего досталось Макеевке. Люди начинают покидать населенный пункт. Утром эвакуировано 15 человек", – написал он.
Также Гайдай рассказал, что оккупанты выпустили три ракеты по селу Невское. Разрушены жилой дом и хозяйственные постройки. В результате удара образовалась воронка глубиной девять метров и шириной 20 метров. Люди находятся в подвалах.
Всего за неделю в Невское прилетело 11 ракет, отметил Гайдай.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге Украины.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.
6 декабря Гайдай заявил, что освобождение каждого метра Луганской области дается "очень тяжело". По его словам, оккупанты подготовились к обороне достаточно тщательно.