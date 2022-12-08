Россияне усилили обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганской области – Гайдай

"Россияне бьют по Краснореченской общине. Больше всего досталось Макеевке. Люди начинают покидать населенный пункт. Утром эвакуировано 15 человек", – написал он.

Также Гайдай рассказал, что оккупанты выпустили три ракеты по селу Невское. Разрушены жилой дом и хозяйственные постройки. В результате удара образовалась воронка глубиной девять метров и шириной 20 метров. Люди находятся в подвалах.

Всего за неделю в Невское прилетело 11 ракет, отметил Гайдай.