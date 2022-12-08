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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты построили 60-километровую систему траншей в Луганской области – британская разведка

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Российская армия в Луганской области усилена мобилизованными россиянами
Российская армия в Луганской области усилена мобилизованными россиянами
Фото: EPA

Российская 1-я гвардейская танковая армия в районе города Сватово Луганской области сделала оборонительный рубеж в 60 км. Об этом министерство обороны Великобритании 7 декабря сообщило в Twitter со ссылкой на данные разведки.

Минобороны Соединенного королевства отметило, что 1-я гвардейская танковая армия, которая считалась элитной армией в РФ, понесла тяжелые потери в начале войны против Украины и во время поражения в Харьковской области в сентябре. 

По данным разведки, сейчас армия частично усилена мобилизованными россиянами. В то же время ее численность значительно ниже установленного количества в 25 тыс. человек.

В разведке считают, что эффективность российской обороны в Луганской области будет зависеть от "взаимоподдержки и запасных позиций". 

6 декабря глава областной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что освобождение каждого метра Луганской области дается "очень тяжело". По его словам, оккупанты подготовились к обороне достаточно тщательно.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Великобритания, армия, военные, разведка, оборона, Сергей Гайдай, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление
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