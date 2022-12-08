Оккупанты построили 60-километровую систему траншей в Луганской области – британская разведка

Минобороны Соединенного королевства отметило, что 1-я гвардейская танковая армия, которая считалась элитной армией в РФ, понесла тяжелые потери в начале войны против Украины и во время поражения в Харьковской области в сентябре.

По данным разведки, сейчас армия частично усилена мобилизованными россиянами. В то же время ее численность значительно ниже установленного количества в 25 тыс. человек.

В разведке считают, что эффективность российской обороны в Луганской области будет зависеть от "взаимоподдержки и запасных позиций".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/d2ZC3rnsYg — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 8, 2022

6 декабря глава областной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что освобождение каждого метра Луганской области дается "очень тяжело". По его словам, оккупанты подготовились к обороне достаточно тщательно.