В Луганской области оккупанты выкопали подземные укрепления и устроили "мини-Вьетнам" – Гайдай

По его словам, заминированы не только дороги и мосты, но и лесопосадки, и здания.

"Пордразделения, которые ставят для сдерживания наших войск в лесополосы, зарываются в землю, как кроты. У них там целые подземные коммуникации. Это говорит о том, что у них было достаточно времени. Иногда приходится всю эту лесополосу расстреливать, подрывать артиллерией, чтобы их оттуда выкурить. Такой мини-луганский Вьетнам", – рассказал Гайдай.

По его словам, много средств и сил оккупанты стянули в район Сватово. Гайдай предположил, что у россиян есть идея наступления на Купянск, которую он назвал "сумасшедшей".

"Я уже ничему не удивлюсь из выходок российского командования. Такое впечатление, что планируется попытка контрнаступления. Но у них через день происходит "бавовна", подрываются и скопления техники, и здания, где они сделали казармы. Причем это происходит возле Сватово во всех небольших селах", – сообщил он.

Гайдай отметил, что все деревенские частные дома вдоль линии фронта заняты россиянами. Они там находятся группами – десятками бойцов.

Трасса Сватово – Кременная находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины и безопасно доставить технику или резервы в сторону Кременной у оккупантов не получается, добавил Гайдай.

Он рассказал о трех задачах для украинских сил обороны после того, как россиян выгонят из Сватово. Первое – прекратить поставки россиянам на севере от Сватово. Второе – вернуться в логистический центр области – Старобельск. Третье – после Кременной двигаться к Рубежному и Северодонецку, сказал Гайдай.