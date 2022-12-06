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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты выкопали подземные укрепления и устроили "мини-Вьетнам" – Гайдай

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Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

В Луганской области украинские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед. Россияне успели устроить линию обороны и заминировать большое количество территории, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона 6 декабря, видео он опубликовал в Facebook.

По его словам, заминированы не только дороги и мосты, но и лесопосадки, и здания. 

"Пордразделения, которые ставят для сдерживания наших войск в лесополосы, зарываются в землю, как кроты. У них там целые подземные коммуникации. Это говорит о том, что у них было достаточно времени. Иногда приходится всю эту лесополосу расстреливать, подрывать артиллерией, чтобы их оттуда выкурить. Такой мини-луганский Вьетнам", – рассказал Гайдай.

По его словам, много средств и сил оккупанты стянули в район Сватово. Гайдай предположил, что у россиян есть идея наступления на Купянск, которую он назвал "сумасшедшей".

"Я уже ничему не удивлюсь из выходок российского командования. Такое впечатление, что планируется попытка контрнаступления. Но у них через день происходит "бавовна", подрываются и скопления техники, и здания, где они сделали казармы. Причем это происходит возле Сватово во всех небольших селах", – сообщил он.

Гайдай отметил, что все деревенские частные дома вдоль линии фронта заняты россиянами. Они там находятся группами – десятками бойцов.

Трасса Сватово – Кременная находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины и безопасно доставить технику или резервы в сторону Кременной у оккупантов не получается, добавил Гайдай.

Он рассказал о трех задачах  для украинских сил обороны после того, как россиян выгонят из Сватово. Первое – прекратить поставки россиянам на севере от Сватово. Второе – вернуться в логистический центр области – Старобельск. Третье – после Кременной двигаться к Рубежному и Северодонецку, сказал Гайдай.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/838447220696581/

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.

Теги: Луганская область, Сватово, Сергей Гайдай, Купянск, война России против Украины, российские оккупанты
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