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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывозят подростков из Луганской области в Чечню – Гайдай

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На передовую в Луганской области оккупанты перебрасывают либо зеков, либо только что мобилизованных, рассказал Гайдай
На передовую в Луганской области оккупанты перебрасывают либо зеков, либо только что мобилизованных, рассказал Гайдай
Фото: EPA

Деоккупация Луганской области идет "очень тяжело". Об этом 7 декабря в эфире телемарафона заявил глава областной Луганской администрации Сергей Гайдай. Видео интервью опубликовала пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

"Каждый метр Луганской области дается очень тяжело, подготовились [оккупанты] достаточно тщательно. У них было время для того, чтобы подвести большое количество резерва как раз на территорию Луганской области. Они даже уже строят защитные сооружения второй линии обороны в районе Старобельска. Там сосредоточили боеспособные подразделения", – рассказал Гайдай. 

В то же время на передовую оккупанты перебрасывают либо зеков, либо только что мобилизованных, добавил глава ОВА. Оккупанты не считаются с количеством погибших, потому что "они волнами идут по трупам своих коллег", рассказал Гайдай. Со стороны россиян происходят постоянные наступления. В то же время недавно мобилизованные не умеют пользоваться техникой: ни танками, ни БТР, добавил глава ОВА.

В регионе продолжается депортация детей, в частности подростков вывозят в Чечню, заявил Гайдай. 

"[Глава Чечни Рамзан] Кадыров очень гордится. У него есть свое "молодое поколение украинцев", которое он лично подготовит. И мы понимаем, к чему он будет их готовить", – отметил Гайдай. 

Жителей в деоккупированных населенных пунктах области власть обеспечивает гуманитарными наборами, рассказал глава ОВА. Полицейские и волонтеры просят людей покидать территорию, потому что обстрелы продолжаются. 

"На этой неделе мы запускаем медицинские автомобили, которые будут заезжать в села и оказывать хоть какую-то помощь людям, первичную диагностику... Там очень опасно. Там постоянные обстрелы", –  добавил Гайдай.


Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

Теги: Украина, Луганск, Луганская область, депортация, помощь, Старобельск, Сергей Гайдай, волонтеры, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, подростки, деоккупация
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