Оккупанты вывозят подростков из Луганской области в Чечню – Гайдай

На передовую в Луганской области оккупанты перебрасывают либо зеков, либо только что мобилизованных, рассказал Гайдай Фото: EPA

"Каждый метр Луганской области дается очень тяжело, подготовились [оккупанты] достаточно тщательно. У них было время для того, чтобы подвести большое количество резерва как раз на территорию Луганской области. Они даже уже строят защитные сооружения второй линии обороны в районе Старобельска. Там сосредоточили боеспособные подразделения", – рассказал Гайдай.

В то же время на передовую оккупанты перебрасывают либо зеков, либо только что мобилизованных, добавил глава ОВА. Оккупанты не считаются с количеством погибших, потому что "они волнами идут по трупам своих коллег", рассказал Гайдай. Со стороны россиян происходят постоянные наступления. В то же время недавно мобилизованные не умеют пользоваться техникой: ни танками, ни БТР, добавил глава ОВА.

В регионе продолжается депортация детей, в частности подростков вывозят в Чечню, заявил Гайдай.

"[Глава Чечни Рамзан] Кадыров очень гордится. У него есть свое "молодое поколение украинцев", которое он лично подготовит. И мы понимаем, к чему он будет их готовить", – отметил Гайдай.

Жителей в деоккупированных населенных пунктах области власть обеспечивает гуманитарными наборами, рассказал глава ОВА. Полицейские и волонтеры просят людей покидать территорию, потому что обстрелы продолжаются.

"На этой неделе мы запускаем медицинские автомобили, которые будут заезжать в села и оказывать хоть какую-то помощь людям, первичную диагностику... Там очень опасно. Там постоянные обстрелы", – добавил Гайдай.



