В Луганске раненых россиян кладут в гинекологию и родильное отделение, больница переполнена – ОГА

"В Луганске областная больница переполнена ранеными россиянами, которых туда доставляют постоянно. Госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделения", – говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что "пополнение" в больнице ожидается и сегодня, потому что 6 декабря ВСУ отразили очередные атаки оккупантов у Белогоровки.