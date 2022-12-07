В Луганске раненых россиян кладут в гинекологию и родильное отделение, больница переполнена – ОГА

"В Луганске областная больница переполнена ранеными россиянами, которых туда доставляют постоянно. Госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделения", – говорится в сообщении.
В ОГА отмечают, что "пополнение" в больнице ожидается и сегодня, потому что 6 декабря ВСУ отразили очередные атаки оккупантов у Белогоровки.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.