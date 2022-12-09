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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 310 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 93 390 российских оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 93 390 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 93 390 российских оккупантов. Об этом 9 декабря в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 310 российских захватчиков.

Другие потери противника составляют:

  • танки – 2937;
  • боевые бронированные машины – 5912 (+1);
  • артиллерийские системы – 1926 (+1);
  • РСЗО – 395;
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603;
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4531 (+3);
  • специальная техника – 164.

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0etv82DSp2BzrQZa4TCLdQCKnct4Az7Mdk5KhJ76nfJwssDvPQLsMCsqcYrr8uMnGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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