Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 310 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 310 российских захватчиков.

Другие потери противника составляют:

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".