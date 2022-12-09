Украинские военные отбили атаки оккупантов возле трех населенных пунктов и поразили восемь точек управления противника – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки противник пытался вести наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области, а также Клещеевки и Марьинки Донецкой области.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили восемь пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два российских склада боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".