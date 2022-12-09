Украинские военные отбили атаки оккупантов возле трех населенных пунктов и поразили восемь точек управления противника – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки ударили по 11 районам сосредоточения личного состава противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки противник пытался вести наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области, а также Клещеевки и Марьинки Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили восемь пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два российских склада боеприпасов.

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