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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Систему автоматизированного управления войсками "Дзвін-АС" взяли на вооружение в ВСУ. В 2021 году был скандал из-за ее разработки и финансирования

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Украинские военные очень заинтересованы в автоматизированной системе управления войсками стратегического уровня, отметил министр обороны
Украинские военные очень заинтересованы в автоматизированной системе управления войсками стратегического уровня, отметил министр обороны
Фото: defence-ua.com

В Украине завершен важный этап в области внедрения автоматизированных систем управления войсками. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Он сообщил, что 6 декабря подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР "Дзвін-АС"). По словам министра, система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем – государственные.

В настоящее время все формальные процедуры завершены, система официально "стала в ряды" и будет работать в интересах ВСУ. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах ее масштабирования.

"Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – добавил Резников.

Кроме этого, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта". За ним последуют испытания, по результатам которых будет приниматься решение о принятии на вооружение.

Резников также напомнил, что для усовершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas, которая уже активно разворачивается до уровня бригад и до конца года по плану охватит их все.

"Одновременно внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки потребностей армии. Среди прочего, это обеспечивает надлежащую прозрачность и контроль над вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи. Мы в тесном контакте с американскими партнерами и недавно демонстрировали результаты внедрения указанных систем", – написал министр.

По его словам, именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются напрасными.

"Враг прекрасно понимает значение цифровизации. Поэтому прилагает огромные усилия для дискредитации и срыва этой работы в украинской армии, как недавно произошло на примере программы "Дельта". В ход идут кибератаки, кампании по дезинформации, "полезные идиоты" и тому подобное – весь возможный спектр противодействия. Это нас не остановит... Более совершенная логистика и эффективная АСУ будут влиять на результаты боевых действий не менее десятка MLRS", – подчеркнул Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0ypuysNGiAwkkpgUFy8xq4hbV178qWanAF5r8okH7GciXZMPiNm3M6nVPD7eR2UULl

Как поясняет портал "Мілітарний", "Дзвін-АС" (производитель – компания "Эверест") – высокоинтегрированная, автоматизированная система управления и контроля боевыми действиями стратегического, оперативного и частично тактического уровня. Предполагается, что она позволяет:

  • в полуавтоматическом и автоматическом режимах генерировать документы боевого управления;
  • создавать и отслеживать картографическую информацию;
  • получать исчерпывающие данные о собственных войсках;
  • получать имеющиеся разведданные;
  • получать данные о войсках противника, их текущем и перспективном обеспечении;
  • производить расчеты соотношения сил и средств, оптимальности их применения в разных сценариях.
Контекст:

15 марта 2021 года Bihus.info сообщало, что военные потратили около 600 млн грн из бюджета на разработку системы "Дзвін-АС", но аудит показал, что она может быть непригодной и нецелесообразной. По данным журналистов Bihus.info, работа над проектом к тому моменту длилась четыре года, за это время заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ.

19 марта пресс-служба Минобороны Украины сообщила о прекращении финансирования системы управления войсками "Дзвін-АС" в связи с риском "недостижения цели создания" этой опытно-конструкторской разработки.

В Минобороны заявили, что в результате аудита, который был назначен тогдашним министром обороны Андреем Тараном, установлены факты несоответствия изготовленного опытного образца начальному техническому заданию и существования замечаний по созданному программному продукту.

Тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что из-за невыполненного технического задания часть средств, выделенных на финансирование разработки, была возвращена в госбюджет. В то же время он подчеркнул, что считает необходимым завершить разработку системы.

В конце ноября 2022 года народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы НАБУ расследуют уголовное производство с "целым букетом" статей Уголовного кодекса, предположительно, нарушенных во время выполнения работ по разработке "Дзвін-АС". Среди них – растрата в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе – военными лицами.

Теги: армия, вооружение, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, программное обеспечение, Дельта, логистика
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