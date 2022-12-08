Систему автоматизированного управления войсками "Дзвін-АС" взяли на вооружение в ВСУ. В 2021 году был скандал из-за ее разработки и финансирования

Он сообщил, что 6 декабря подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР "Дзвін-АС"). По словам министра, система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем – государственные.

В настоящее время все формальные процедуры завершены, система официально "стала в ряды" и будет работать в интересах ВСУ. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах ее масштабирования.

"Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – добавил Резников.

Кроме этого, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта". За ним последуют испытания, по результатам которых будет приниматься решение о принятии на вооружение.

Резников также напомнил, что для усовершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas, которая уже активно разворачивается до уровня бригад и до конца года по плану охватит их все.

"Одновременно внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки потребностей армии. Среди прочего, это обеспечивает надлежащую прозрачность и контроль над вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи. Мы в тесном контакте с американскими партнерами и недавно демонстрировали результаты внедрения указанных систем", – написал министр.

По его словам, именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются напрасными.

"Враг прекрасно понимает значение цифровизации. Поэтому прилагает огромные усилия для дискредитации и срыва этой работы в украинской армии, как недавно произошло на примере программы "Дельта". В ход идут кибератаки, кампании по дезинформации, "полезные идиоты" и тому подобное – весь возможный спектр противодействия. Это нас не остановит... Более совершенная логистика и эффективная АСУ будут влиять на результаты боевых действий не менее десятка MLRS", – подчеркнул Резников.

Как поясняет портал "Мілітарний", "Дзвін-АС" (производитель – компания "Эверест") – высокоинтегрированная, автоматизированная система управления и контроля боевыми действиями стратегического, оперативного и частично тактического уровня. Предполагается, что она позволяет:

в полуавтоматическом и автоматическом режимах генерировать документы боевого управления;

создавать и отслеживать картографическую информацию;

получать исчерпывающие данные о собственных войсках;

получать имеющиеся разведданные;

получать данные о войсках противника, их текущем и перспективном обеспечении;

производить расчеты соотношения сил и средств, оптимальности их применения в разных сценариях.