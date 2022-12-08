В ВСУ назвали причины взрывов на российских аэродромах

"Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала ВКС (воздушно-космических сил. – "ГОРДОН") РФ", – сказано в сообщении.

Контекст:

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз.

Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.