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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ назвали причины взрывов на российских аэродромах

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В Украине объяснили, почему на российском аэродроме произошел взрыв
В Украине объяснили, почему на российском аэродроме произошел взрыв
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Вооруженные силы Украины назвали наиболее вероятные причины происшествия на аэродроме под Рязанью в РФ, в результате которого были погибшие и пострадавшие, а также были повреждены военные самолеты. Об этом говорится на странице ВСУ в Facebook.

"Наиболее вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала ВКС (воздушно-космических сил. – "ГОРДОН") РФ", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/AFUkraine/posts/pfbid02UxPsHsfHtRvQaYFo4kM6XAr4uLKj8f6ExR6bnJiyDoWuN5dfN1z5DWHkXbpadeosl

Контекст:

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз.

Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

Теги: Россия, взрыв, аэродром, самолеты, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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