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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары по аэродромам показали, что в РФ не осталось безопасных мест. У Украины теперь нет ограничений по расстоянию для атак по России — Financial Times

Украина официально не брала на себя ответственность за удары по российским аэродромам, однако FT со ссылкой на анонимных представителей украинской власти называет эту атаку украинской
Украина официально не брала на себя ответственность за удары по российским аэродромам, однако FT со ссылкой на анонимных представителей украинской власти называет эту атаку украинской
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Украина, атаковав базы стратегической авиации в глубине территории РФ, продемонстрировала, что может поражать дальние цели без западного оружия. Атака также была призвана показать российским военным, что у них не осталось "безопасных зон". Об этом 7 декабря пишет Financial Times в материале, доступном по подписке, его цитирует НВ.

Как пишет издание, Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования, после того, как запустил беспилотники "собственного производства", которые поразили три военные базы в глубине России.

Представители украинского Министерства обороны на условиях анонимности заявили FT, что атаки 5 декабря являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и "взбудоражить общественность".

Собеседник, которого издание представило как "советника правительства Украины по вопросам обороны", заявил FT, что у Украины теперь нет ограничений по дальности и вскоре она сможет поразить "все цели на территории России", в том числе в Сибири.

Он отметил, что в Украине знают, как тяжело защищаться от подобных атак с воздуха, но "и в России скоро не будет безопасных зон".

FT указывает, что Украина официально не взяла на себя ответственность за удары и многие их детали остаются засекреченными. Это, отмечает издание, характерно и для других операций, за которыми, предположительно, стоит Киев, в том числе атаки на базу Черноморского флота  РФ в Севастополе.

Последний удар отличает его дальность и то, что в результате оказалась пробита российская система ПВО, подчеркивает FT. В результате оказались поражены стратегические военные базы РФ, которые ранее считались неуязвимыми.

Аналитики, опрошенные FT, считают, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых атак, но усложнит операции с их участием. 

Неназванный представитель одного из западных министерств обороны прогнозирует, что теперь "россияне будут сомневаться" в своей способности защищать стратегические объекты, что сделает оккупантов "менее уверенными".

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привели.

Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ, считает британская разведка.

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Удары по российским базам стратегической авиации могли быть спланированы так, чтобы просто продемонстрировать возможности Украины. В дальнейшем Киев может пойти еще дальше, но будет стараться наносить удары только по чисто военным целям, сохраняя преимущество над Россией с точки зрения международного права, полагает бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

США не предоставляют Украине возможности для ударов по России, но и не препятствуют развитию собственного ударного потенциала, заявили на пресс-конференции в Вашингтоне 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

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