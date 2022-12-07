Удары по аэродромам показали, что в РФ не осталось безопасных мест. У Украины теперь нет ограничений по расстоянию для атак по России — Financial Times

Украина официально не брала на себя ответственность за удары по российским аэродромам, однако FT со ссылкой на анонимных представителей украинской власти называет эту атаку украинской Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Как пишет издание, Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования, после того, как запустил беспилотники "собственного производства", которые поразили три военные базы в глубине России.

Представители украинского Министерства обороны на условиях анонимности заявили FT, что атаки 5 декабря являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и "взбудоражить общественность".

Собеседник, которого издание представило как "советника правительства Украины по вопросам обороны", заявил FT, что у Украины теперь нет ограничений по дальности и вскоре она сможет поразить "все цели на территории России", в том числе в Сибири.

Он отметил, что в Украине знают, как тяжело защищаться от подобных атак с воздуха, но "и в России скоро не будет безопасных зон".

FT указывает, что Украина официально не взяла на себя ответственность за удары и многие их детали остаются засекреченными. Это, отмечает издание, характерно и для других операций, за которыми, предположительно, стоит Киев, в том числе атаки на базу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Последний удар отличает его дальность и то, что в результате оказалась пробита российская система ПВО, подчеркивает FT. В результате оказались поражены стратегические военные базы РФ, которые ранее считались неуязвимыми.

Аналитики, опрошенные FT, считают, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых атак, но усложнит операции с их участием.

Неназванный представитель одного из западных министерств обороны прогнозирует, что теперь "россияне будут сомневаться" в своей способности защищать стратегические объекты, что сделает оккупантов "менее уверенными".