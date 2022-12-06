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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы чертовски злы. Атаки беспилотников показывают слабость России в якобы неуязвимом тылу – экс-главком силами НАТО в Европе

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Ставридис считает, что Украина вправе атаковать законные военные цели в глубине территории России
Ставридис считает, что Украина вправе атаковать законные военные цели в глубине территории России
Фото: EPA

Удары по российским базам стратегической авиации могли быть спланированы так, чтобы просто продемонстрировать возможности Украины. В дальнейшем Киев может пойти еще дальше, но будет стараться наносить удары только по чисто военным целям, сохраняя преимущество над Россией с точки зрения международного права. Об этом бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал 20 июля в колонке для Bloomberg.

Как отмечается, удары были нанесены на тактическом фоне эскалации российских бомбардировок критически важной инфраструктуры Украины. 

Колумнист Bloomberg подчеркивает, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, но и не отрицало своей вины. Как пример он приводит посвященное атаке на аэродром сообщение советника главы Офиса президента Андрея Ермака Михаила Подоляка, который написал в Twitter: "Если что-то запустить в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета". 

По мнению Ставридиса, в дальнейшем украинские лидеры попытаются поддерживать "минимальный уровень отрицания ударов по территории России", но "мало кто сомневается", что они будут их наносить. 

Экс-главком силами НАТО в Европе, анализируя логику Киева, пишет, что с точки зрения Украины "терять нечего", так как Россия уже находится в полной боевой готовности, и дополнительных военных козырей у нее нет, если не считать применения ядерного оружия.

Ставридис замечает, что украинцы "чертовски злы" и больше не собираются терпеть удары и преступления страны-оккупанта, если есть возможность "дотянуться" до российских военных объектов. При этом, пишет он, наблюдая за тем, как украинцы месяцами страдают от убийств, изнасилований, беспорядочных бомбардировок жилых домов и атак на инфраструктуру, "становится все труднее посоветовать им просто сидеть сложа руки и принимать то, что хочет [президент РФ Владимир] Путин".

Ставридис прогнозирует, что союзники попытаются удержать украинцев от крупномасштабных атак в дальнейшем, надеясь снизить риск разрастания конфликта и непосредственного вовлечения НАТО. Он считает, что Альянс попытается "успокоить" украинцев, предложив больше и более совершенные ракеты класса "земля – воздух" и, вероятно, может серьезно рассмотреть вопрос о поставках боевых самолетов.

Экс-главком силами НАТО в Европе допускает, что если Украина действительно получит инструменты для того, чтобы по-настоящему "закрыть небо" над страной, она, возможно, будет более склонна воздерживаться от атак на РФ. 

"Но при нынешнем положении вещей Украина имеет полное право ответить против целей внутри России. Сделать это с помощью беспилотных транспортных средств – разумный путь. Если Запад не захочет защитить украинцев от террористической кампании с неба, мы должны убраться с их пути", – считает он.

Ставридис заключает, что атаки беспилотников "демонстрируют слабость в якобы неуязвимом тылу" России. Эти удары, убежден он, могут помочь простым россиянам увидеть растущие издержки того, что лучше всего, по мнению колумниста, было бы назвать "войной путинского эго".

Контекст:

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва поврежден бензовоз.

Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

Украинская сторона официально не признавала нанесение ударов по авиабазам в РФ, однако Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали в Telegram фотографии с российского аэродрома с подписью "Рязань. Скорбім".

Взрывы на аэродромах РФ могут сорвать планы оккупантов по нанесению ударов по инфраструктуре Украины, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ – британская разведка.

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