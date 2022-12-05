РосСМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области. Повреждены два стратегических бомбардировщика

По данным российских СМИ, повреждены два самолета Ту-95 Фото: depositphotos.com (иллюстартивное)

По информации СМИ, в результате атаки повреждены два самолета и ранены два человека.

Astra, ссылаясь на источники, пишет, что речь об аэродроме в городе Энгельс. "Сирена" сообщила, что взрывы в Саратове и Энгельсе слышали около 6.00 утра.

Издание сообщило, что повреждения получили стратегические бомбардировщики Ту-95. Раненые – российские военные, они госпитализированы.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что РФ использует этот аэродром для нанесения ракетных ударов по Украине.