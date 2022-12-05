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РосСМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области. Повреждены два стратегических бомбардировщика

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По данным российских СМИ, повреждены два самолета Ту-95
По данным российских СМИ, повреждены два самолета Ту-95
Фото: depositphotos.com (иллюстартивное)

Утром 5 декабря на взлетно-посадочной полосе на военном аэродроме в Саратовской области упал беспилотник, сообщила Baza.

По информации СМИ, в результате атаки повреждены два самолета и ранены два человека. 

Astra, ссылаясь на источники, пишет, что речь об аэродроме в городе Энгельс. "Сирена" сообщила, что взрывы в Саратове и Энгельсе слышали около 6.00 утра. 

Издание сообщило, что повреждения получили стратегические бомбардировщики Ту-95. Раненые – российские военные, они госпитализированы. 

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что РФ использует этот аэродром для нанесения ракетных ударов по Украине. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, аэродром, раненые, Антон Геращенко, беспилотники, самолеты, бомбардировщики, Саратовская область, российские военные
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