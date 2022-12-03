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После семи лет секретной разработки. Глава Пентагона представил новый стратегический бомбардировщик-невидимку

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Как отметил глава Пентагона (на фото справа), новый бомбардировщик "выглядит внушительно"
Как отметил глава Пентагона (на фото справа), новый бомбардировщик "выглядит внушительно"
Скриншот: Defense Flash News / YouTube

2 декабря в Калифорнии представили новый бомбардировщик B-21 Raider, разработанный американской компанией Northrop Grumman, сообщается на ее сайте.

В церемонии принял участие министр обороны США Ллойд Остин, информирует сайт Пентагона. Остин рассказал, что разработка самолета велась семь лет и стал первым стратегическим бомбардировщиком, построенным в США за последние более чем 30 лет.

В Northrop Grumman называют B-21 первым в мире самолетом шестого поколения.

Остин отметил, что самолет "выглядит внушительно", но то, что находится под его обшивкой, "впечатляет еще больше". По словам главы Пентагона, этот бомбардировщик не могут обнаружить "даже самые совершенные системы ПВО". "Ни один другой дальний бомбардировщик не может сравниться с ним по эффективности", заявил Остин, говоря о дальности полета B-21.

"А B-21 тщательно спроектирован, чтобы стать самым ремонтопригодным бомбардировщиком из когда-либо созданных. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с невероятной точностью. Таким образом, как и предыдущие поколения бомбардировщиков, B-21 сможет поддерживать объединенные и коалиционные силы в ходе всего спектра операций. Raider был построен с архитектурой открытой системы, что делает его легко адаптируемым. Так что, поскольку Соединенные Штаты продолжают внедрять инновации, этот бомбардировщик сможет защитить нашу страну с помощью нового оружия, которое еще даже не было изобретено. А В-21 многофункционален. Он может справиться с чем угодно: от сбора информации до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами", – добавил глава Пентагона.

Компания-разработчик заявляет, что этот бомбардировщик станет основой будущего американской авиации. Над ним работала команда из 8 тыс. человек из Northrop Grumman и ВВС США. Как отмечает The Associated Press, почти каждый аспект программы разработки засекречен.

Сейчас на заводе Northrop Grumman на разных стадиях окончательной сборки и испытаний находится шесть таких бомбардировщиков, говорится в релизе компании. Всего, как пишет The Associated Press, планируют построить 100 бомбардировщиков B-21.

Точная стоимость бомбардировщиков неизвестна. В ВВС США называли сумму в $550 млн в долларах 2010 года – сейчас это примерно $753 млн, сообщает агентство.

По словам Остина, первый испытательный полет ожидается скоро. После этого планируют наладить серийное производство.

"Это не просто очередной самолет, – заявил он. – Это символ и источник боевого духа".

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Презентация В-21. Видео: Defense Flash News / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, самолет, авиация, ПВО, боеприпасы, Калифорния, самолеты, бомбардировщики, Ллойд Остин
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