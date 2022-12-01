Азовец Дутчак: На территории "Азовстали" очень много бомбоубежищ. Они могли выдержать ядерный удар или удар химическим оружием, но не были приспособлены к прямым попаданиям авиабомб ФАБ

"Действительно, очень много бомбоубежищ на территории "Азовстали". Но нужно понимать, что бомбоубежища эти были созданы для того, чтобы пережить ядерный удар и пережить удары химического оружия, наверное. Но они не были приспособлены для того, чтобы выдерживать прямые попадания ФАБ, этих огромных бомб, которые сбрасывали", – сказал он.

Азовец отметил, что при обороне Мариуполя "попадание ФАБа – это была гарантия того, что обрушится любое бомбоубежище".

"То, что себя россияне накрутили, что там "по девять этажей вниз"... Не знаю, наши ребята ходили. Дело в том, что чем ниже ты спускаешься, тем меньше кислорода. Там невозможно просто дышать: нечем. Там нету электрики. Ну, просто это легенда на самом деле – что там "город под городом". Да, там были подземные переходы, которые тоже рушились под ударами бомб. И действительно, эти коммуникации выручали нас, выручали бойцов "Азова" и вообще [мариупольского] гарнизона", – объяснил Дутчак.

По его словам, когда оккупанты начали сбрасывать бомбы на укрытия "Азовстали" со стратегических бомбардировщиков, защитники Мариуполя привыкли к этому.

"Естественно, нас предупреждали, что сейчас будет массированный или обстрел, или налет. Работали наши ребята из разведки в этом плане очень грамотно. Но ты понимаешь в тот же момент, что да, тебя предупредили, ты одеваешь защитную амуницию, но ты понимаешь, что если этот бомбарь (бомбоубежище. – "ГОРДОН"), условно, сложится, это тебя не спасет. Это такая рулетка, и ты просто сидишь и ждешь: прилетит, попадет или не попадет", – рассказал Дутчак.

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