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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: На территории "Азовстали" очень много бомбоубежищ. Они могли выдержать ядерный удар или удар химическим оружием, но не были приспособлены к прямым попаданиям авиабомб ФАБ

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Территорию "Азовстали" россияне захватили последней в Мариуполе
Территорию "Азовстали" россияне захватили последней в Мариуполе
Фото: ЕРА

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области много бомбоубежищ, но они не рассчитаны на тяжелые бомбы ФАБ, которыми россияне обстреливали защитников города. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил боец спецназа Нацгвардии Украины "Азов" сержант Владислав Дутчак.

"Действительно, очень много бомбоубежищ на территории "Азовстали". Но нужно понимать, что бомбоубежища эти были созданы для того, чтобы пережить ядерный удар и пережить удары химического оружия, наверное. Но они не были приспособлены для того, чтобы выдерживать прямые попадания ФАБ, этих огромных бомб, которые сбрасывали", – сказал он.

Азовец отметил, что при обороне Мариуполя "попадание ФАБа – это была гарантия того, что обрушится любое бомбоубежище".

"То, что себя россияне накрутили, что там "по девять этажей вниз"... Не знаю, наши ребята ходили. Дело в том, что чем ниже ты спускаешься, тем меньше кислорода. Там невозможно просто дышать: нечем. Там нету электрики. Ну, просто это легенда на самом деле – что там "город под городом". Да, там были подземные переходы, которые тоже рушились под ударами бомб. И действительно, эти коммуникации выручали нас, выручали бойцов "Азова" и вообще [мариупольского] гарнизона", – объяснил Дутчак.

По его словам, когда оккупанты начали сбрасывать бомбы на укрытия "Азовстали" со стратегических бомбардировщиков, защитники Мариуполя привыкли к этому.

"Естественно, нас предупреждали, что сейчас будет массированный или обстрел, или налет. Работали наши ребята из разведки в этом плане очень грамотно. Но ты понимаешь в тот же момент, что да, тебя предупредили, ты одеваешь защитную амуницию, но ты понимаешь, что если этот бомбарь (бомбоубежище. – "ГОРДОН"), условно, сложится, это тебя не спасет. Это такая рулетка, и ты просто сидишь и ждешь: прилетит, попадет или не попадет", – рассказал Дутчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, Мариуполь, бомбоубежище, разведка, спецназ, Азовсталь, Оборона Мариуполя, обстрелы, война России против Украины, бомба, бомбардировщики, ядерный удар, Владислав Дутчак
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