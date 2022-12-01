Азовец Дутчак: Какая у "Азова" идеология? Мы государственники. Защищаем государство и украинский народ

Гордон спросил собеседника, в чем заключается идеология азовцев.

По мнению Дутчака, эту идеологию в свое время метко сформулировал Евгений Коновалец, основатель и первый глава Организации Украинских Националистов.

"Идеология у нас одна... "Ми державники". Государственники. Мы защищаем государство, мы защищаем украинскую нацию, украинский народ. Вот наша основная идеология. Коль мы уже говорим о том, какая наша идеология – в плане, как мы видим нацию украинскую, – мы видим нацию как большую семью, в которой есть свои дети, родные, и в которой есть приемные дети, которые так же нам близки, и они ничем не отличаются от родных наших детей. Поэтому мы с уважением относимся к другим народам, которые живут возле нас, вместе с нами, и которые вместе сейчас с нами отстаивают общую нашу Родину", – подчеркнул азовец.

Он напомнил, что в полку служат люди с разными политическими взглядами, верующие разных религий и атеисты, представители разных национальностей.

"Это только для россиян мы остаемся какой-то такой страшилкой, где упоротые нацисты собрались, расисты и так далее. Но это абсолютная неправда. Это разбивалось буквально в первом общении со следователями [в плену]. Я говорю: "У вас же есть списки. Посмотрите, сколько там русских фамилий, там есть азербайджанцы, армяне, венгры, грузины, крымские татары... О каком расизме и нацизме вы говорите сейчас?" – рассказал Дутчак.

Он отметил, что россияне его спрашивали, чем для него является "нациократический национализм" и постоянно пытались сместить идеологии нацизма и украинского национализма.

"Я говорил: "Ребята, это, безусловно, правая идеология. Но нацизм отличается от украинского национализма, как стульчик от электрического стульчика". Вот и все. Названия в чем-то схожи. И эта схожесть, эти игры... "Вот нам похож ваш шеврон на какой-то знак..." – пересказал военный.

Он отметил, что ядром, создавшим батальон "Азов", а потом полк "Азов", были люди из организации "Патриоты Украины", а шеврон "Азова" – совмещение букв I и N в староукраинском написании, символизирующих слова "идея нации".

"Буковка "Н" – это даже не латинская "N". Это буква староукраинская. Это можно проследить в старых наших книгах. Известный украинский график [Георгий] Нарбут – он использовал только такую букву. Петровская реформа правописания эту букву убрала. И вот для того, чтобы показать нашу связь с допетровской Украиной, были совмещены эти две буквы – и появился наш шеврон, наш знак".

Он подчеркнул, что этот знак не имеет отношения к СС, как пытаются доказать россияне.

"Я не выступаю адвокатом 14-й дивизии СС "Галичина" абсолютно. Это история должна расставить все точки над "і". Я говорю: "Если бы хотели, то, наверное, взяли бы все-таки левика галицкого. Но мы этого никогда не хотели. Это "идея нации". Ничего больше. Которая символизирует нацию и идею, которая над материальным возвышается. Потому что националисты – это люди все-таки идейные. Поэтому – да, есть у нас идея: идея украинской государственности", – подытожил Дутчак.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube