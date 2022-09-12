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Полк "Азов" запретил изготовлять продукцию с изображением его символики

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Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности
Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Facebook

Полк "Азов" запретил субъектам изготовлять продукцию с изображением шеврона полка без согласования с командованием. Об этом пресс-служба полка сообщила в Telegram.

Отмечается, что изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности как знак для товаров и услуг в Украине.

"Полк "Азов" как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности какой-либо формы собственности осуществлять печать и изготовление продукции с изображением шеврона полка "Азов" или шеврона батальона "Азов" без согласования с командованием", – говорится в сообщении.

Контекст:

Полк "Азов", созданный на базе добровольческого формирования в 2014 году, известен участием в антитеррористической операции и операции Объединенных сил (в частности, в 2014 году "Азов" освободил Мариуполь от пророссийских сепаратистов), а после полномасштабного вторжения РФ прославился в ходе обороны Мариуполя.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, полк Азов, война России против Украины
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