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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полк ССО "Азов" объявил о наборе бойцов

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Полк ССО &ldquo;Азов&ldquo;: Нам нужны мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе
Полк ССО “Азов“: Нам нужны мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе
Скриншот: ССО Азов / YouTube

Подразделение Сил спецопераций ВСУ "Азов" открыло набор добровольцев. Об этом говорится в сообщении на YouTube-канале ССО "Азов" 29 августа.

"Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе", — говорится подписи к ролику, в котором показаны моменты работы “Азова” на фронте.

В подразделении отмечают, что действующие военнослужащие могут перевестись в полк из других частей.

"Мы – большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных побед. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем", — говорится в сообщении.

Контекст:

Отдельный полк спецназначения "Азов", который входит в Силы специальных операций ВСУ, был создан в марте 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов".

В ходе войны принимал активное участие в обороне Киева, позже – в боевых действиях на южном фронте.

Теги: Украина, военные, добровольцы, полк Азов, ВСУ
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