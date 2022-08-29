Полк ССО "Азов" объявил о наборе бойцов

Полк ССО “Азов“: Нам нужны мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе Скриншот: ССО Азов / YouTube

"Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе", — говорится подписи к ролику, в котором показаны моменты работы “Азова” на фронте.

В подразделении отмечают, что действующие военнослужащие могут перевестись в полк из других частей.

"Мы – большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных побед. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем", — говорится в сообщении.