Азовец Дутчак: Редис сказал: "Мы выходим с "Азовстали", мы не сдаемся". Никто из азовцев не поднимал руки. Нам дали слово русского офицера и гарантии третьей стороны

В "Азове" Дутчак занимается идеологической работой, читает бойцам лекции по истории, военной педагогике и военной психологии. Он принимал участие в защите Мариуполя.

По словам азовца, руководство гарнизона начало переговоры о выходе с "Азовстали" прежде всего из-за большого количества раненых защитников, которые находились на заводе и которым уже было невозможно оказывать помощь. От обмена их на пленных российских военных российская сторона отказывалась.

Дутчак подчеркнул, что в целом азовцы негативно относятся к плену, но здесь огромную роль сыграла позиция командира "Азова" Дениса Прокопенко (позывной Редис), который пользуется безоговорочным авторитетом у сослуживцев.

"Очевидно, какое отношение у россиян и сепаратистов к нашему подразделению... И тут большое значение имел авторитет друга Редиса. Командир сказал – безоговорочно его слушают. Сказал бы командир идти на прорыв – я вас уверяю: поднялись бы все, кто может идти, и пошли бы. И не было бы и ропота... И я знаю, что наш командир пошел бы впереди, потому что это человек... Это просто человечище! И вот командир сказал: "Ребята, есть договоренность. Мы выходим. Мы не сдаемся". Никто из азовцев не поднимал руки, когда мы выходили. Да, на уровне плеч, когда нас обыскивали. Но это был выход под гарантии третьей стороны. Нас встречал Красный Крест. И мы думали, мы ожидали, что Красный Крест останется в качестве сопровождения с нами и в лагере военнопленных. Но этого не произошло", – сказал Дутчак.

Военнослужащий рассказал, что азовцы не намерены были сдаваться в плен, поскольку примерно понимали, что их там может ждать. Он вспомнил, что в апреле оккупанты взяли в плен нескольких нацгвардейцев и бойцов территориальной обороны. Среди них был Дан Звоник.

"Этот парень когда-то служил в "Азове", потом демобилизовался. Когда начались [полномасштабные] боевые действия, он вступил в ряды территориальной обороны. И вот его показали российские военные корреспонденты, рассказывали стандартное: "Все будет хорошо. Вот сдались – теперь будут жить". А потом к нам пришло известие, что этого парня забили до смерти сепаратисты. Он сам из Донецка. И даже в сеть попали фотографии тела Дана. И это в очередной раз нас укрепило в мысли о том, что сдаваться, поднимать руки азовцы ни в коем случае не будут", – рассказал Дутчак.

Он подчеркнул, что выйти с "Азовстали" военнослужащие решили только после того, как получили гарантии.

"Только гарантии третьей стороны и слово русского офицера: а нам было дано слово русского офицера, – а также этот груз огромной ответственности перед нашими ранеными как раз и привел к тому, что начались переговоры о выходе гарнизона Мариуполя с "Азовстали", – сказал Дутчак.

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