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В США презентуют высокотехнологичный бомбардировщик-невидимку, способный нести ядерное оружие

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ВВС США намерены купить 100 новых самолетов
ВВС США намерены купить 100 новых самолетов
Фото: northropgrumman.com

2 декабря в США представят новейший бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, разработанный американской компанией Northrop Grumman для военно-воздушных сил США. Об этом сообщает сайт компании.

B-21 Raider позиционируется как высокотехнологичный бомбардировщик-невидимка, разрабатываемый для замены устаревающего парка бомбардировщиков ВВС США.

"Разработанный как дальнобойный, обладающий повышенной живучестью и способный нести набор обычных и ядерных боеприпасов, B-21 присоединится к ядерной триаде в качестве видимого и гибкого средства ядерного сдерживания, поддержки целей национальной безопасности и обеспечения безопасности союзников и партнеров", – говорится в релизе компании.

Предполагается, что Пентагон закупит у Northrop Grumman не менее 100 таких самолетов, хотя некоторые военные эксперты считают, что ВВС США нужно вдвое больше.

Associated Press пишет, что параметры нового самолета пока не раскрыты. В производстве находятся шесть B-21 Raider, от заключения контракта до дебюта прошло семь лет. Новый самолет внешне похож на бомбардировщик B-2 Spirit, который призван заменить.

Предполагается, что B-21 Raider станет частью модернизированной "ядерной триады" (сухопутной, воздушной и морской компоненты) США.

Министр ВВС США Дебора Джеймс объяснила, что новый "бомбардировщик 21-го века" нужен для противостояния "гораздо более сложным угрозам" со стороны Китая и России.

ВИДЕО
Видео: Military TV / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, ядерное оружие, Пентагон, самолет, ВВС США, бомбардировщики
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