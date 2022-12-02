В США презентуют высокотехнологичный бомбардировщик-невидимку, способный нести ядерное оружие

B-21 Raider позиционируется как высокотехнологичный бомбардировщик-невидимка, разрабатываемый для замены устаревающего парка бомбардировщиков ВВС США.

"Разработанный как дальнобойный, обладающий повышенной живучестью и способный нести набор обычных и ядерных боеприпасов, B-21 присоединится к ядерной триаде в качестве видимого и гибкого средства ядерного сдерживания, поддержки целей национальной безопасности и обеспечения безопасности союзников и партнеров", – говорится в релизе компании.

Предполагается, что Пентагон закупит у Northrop Grumman не менее 100 таких самолетов, хотя некоторые военные эксперты считают, что ВВС США нужно вдвое больше.

Associated Press пишет, что параметры нового самолета пока не раскрыты. В производстве находятся шесть B-21 Raider, от заключения контракта до дебюта прошло семь лет. Новый самолет внешне похож на бомбардировщик B-2 Spirit, который призван заменить.

Предполагается, что B-21 Raider станет частью модернизированной "ядерной триады" (сухопутной, воздушной и морской компоненты) США.

Министр ВВС США Дебора Джеймс объяснила, что новый "бомбардировщик 21-го века" нужен для противостояния "гораздо более сложным угрозам" со стороны Китая и России.

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