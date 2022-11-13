На Землю после 908-дневной миссии вернулся секретный беспилотный космический самолет США

X-37B пролетел более 2 млрд км и провел в космосе в общей сложности 3774 дня Фото: boeing.com

Самолет приземлился 12 ноября в 5.22 по местному времени в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

На космоплане впервые был размещен служебный модуль, в котором проводились эксперименты для Военно-морской исследовательской лаборатории, Академии ВВС США и других. Модуль отделился от корабля перед уходом с орбиты, чтобы обеспечить безопасную посадку.

Среди экспериментов было развертывание спутника, получившего название FalconSat-8. Его спроектировали и построили курсанты Академии ВВС США в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией ВВС. Он был развернут в октябре 2021 года и до сих пор остается на орбите.

В другом эксперименте оценивалось влияние длительного пребывания в космосе на семена. Этот эксперимент дает информацию для исследований, направленных на будущие межпланетные миссии и создание постоянных баз в космосе.

"С момента первого запуска X-37B в 2010 году он побил рекорды и предоставил нашей стране непревзойденную возможность быстро тестировать и интегрировать новые космические технологии", – сказал старший вице-президент компании Boeing Джим Чилтон.

В настоящее время X-37B пролетел более 1,3 млрд миль (2 млрд км) и провел в космосе в общей сложности 3774 дня.