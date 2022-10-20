Телескоп NASA сделал детализированный снимок Столпов Творения в туманности Орла

На изображении видны трехмерные столбы в туманности Орла, которые состоят из холодного межзвездного газа и пыли Фото: nasa.gov

На изображении видны трехмерные столбы в туманности Орла (6500 световых лет от Земли), которые состоят из холодного межзвездного газа и пыли. Иногда они кажутся полупрозрачными в ближнем инфракрасном свете.

Также видны ярко-красные шары, которые расположены за пределами одного из пыльных столбов. Когда внутри столбов газа и пыли образуются узлы с достаточной массой, сообщает NASA, они начинают разрушаться под собственной гравитацией, медленно нагреваются и в конечном итоге образуют новые звезды.

При этом волнистые линии по краям некоторых столбов, похожие на лаву, являются выбросами звезд, которые все еще формируются из газа и пыли.

Фото: nasa.gov

В агентстве заявили, что хотя может показаться, что инфракрасный свет позволил телескопу "проникнуть сквозь" облака, чтобы показать огромные космические расстояния за столбами, на самом деле на изображении нет галактик. На снимке видна только смесь полупрозрачного газа и пыли, известная как межзвездная среда в самой плотной части диска галактики.

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Видео: James Webb Space Telescope (JWST) / YouTube

Также в NASA отметили, что снимки Столпов Творения впервые были получены космическим телескопом Hubble в 1995 году. Новые фото, сделанные James Webb, помогут исследователям обновить свои модели звездообразования, определить более точное количество новообразованных звезд, а также количество газа и пыли в туманности.