Телескоп NASA сделал детализированный снимок Столпов Творения в туманности Орла

На изображении видны трехмерные столбы в туманности Орла (6500 световых лет от Земли), которые состоят из холодного межзвездного газа и пыли. Иногда они кажутся полупрозрачными в ближнем инфракрасном свете.
Также видны ярко-красные шары, которые расположены за пределами одного из пыльных столбов. Когда внутри столбов газа и пыли образуются узлы с достаточной массой, сообщает NASA, они начинают разрушаться под собственной гравитацией, медленно нагреваются и в конечном итоге образуют новые звезды.
При этом волнистые линии по краям некоторых столбов, похожие на лаву, являются выбросами звезд, которые все еще формируются из газа и пыли.
В агентстве заявили, что хотя может показаться, что инфракрасный свет позволил телескопу "проникнуть сквозь" облака, чтобы показать огромные космические расстояния за столбами, на самом деле на изображении нет галактик. На снимке видна только смесь полупрозрачного газа и пыли, известная как межзвездная среда в самой плотной части диска галактики.
Также в NASA отметили, что снимки Столпов Творения впервые были получены космическим телескопом Hubble в 1995 году. Новые фото, сделанные James Webb, помогут исследователям обновить свои модели звездообразования, определить более точное количество новообразованных звезд, а также количество газа и пыли в туманности.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7 января 2022 года он развернул свое основное зеркало.
12 июля NASA опубликовало первые фотоснимки, полученные телескопом James Webb. В агентстве отметили, что фото демонстрируют мощность телескопа, "готового начать свою миссию по раскрытию инфракрасной Вселенной".
22 августа американское космическое агентство показало новые снимки Юпитера, сделанные James Webb. На изображениях можно рассмотреть полярные сияния, которые считаются самыми яркими в Солнечной системе.