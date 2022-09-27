NASA столкнуло зонд-камикадзе с астероидом

"Поздравляем команду DARTMission с успешным столкновением – первым шагом в этом историческом испытании планетарной защиты, который поможет нам лучше понять, как защитить нашу планету от возможных будущих столкновений с астероидами", — говорится в сообщении.

Столкновение произошло в понедельник, 26 сентября, в 23.14 по Гринвичу (2.14 по киевскому времени). Полет зонда транслировался в прямом эфире.

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Today was a first for Earth! Congrats #DARTMission team for a successful impact, the first step in this history-making planetary defense test that will help us better understand how to protect our Pale Blue Dot from possible future asteroid impacts. * https://t.co/84Jq6mygy7 — NASA JPL (@NASAJPL) September 27, 2022

В рамках научного эксперимента ученые пытались выяснить, возможно ли изменить траекторию небесного тела, ударив в него космическим зондом. Это первая попытка человечества изменить траекторию небесного тела и отработать механизм планетарной защиты, пишет ВВС.

"DART – это первая испытательная миссия планетарной защиты, демонстрирующая столкновение космического аппарата с астероидом, чтобы немного изменить положение этого астероида в космосе. Это то, что в случае необходимости надо делать за годы вперед, чтобы дать астероиду небольшой толчок и изменить его положение в пространстве в будущем во избежание столкновения с Землей", — объяснила доктор Нэнси Шабот из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, которая возглавляет миссию для NASA.

Для эксперимента был выбран околоземный астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 163-метровый Диморф. Ни один, ни другой астероид не представляют опасности для Земли.

Зонд-камикадзе стартовал в ноябре 2021 года. Навигационной системе зонда сначала нужно было отличить меньший астероид от более крупного. После этого 570-килограммовый аппарат был направлен к Диморфу на скорости более 20 000 км/ч.

Столкновение зонда с Диморфом должно изменить орбиту, по которой он вращается вокруг гораздо более крупного астероида. Орбита Диморфа должна будет отклониться на долю процента. Оказалась ли миссия успешной, станет ясно в ближайшие недели или месяцы.