ГОРДОН
 
 
МИР

NASA столкнуло зонд-камикадзе с астероидом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ученые попытались изменить траекторию астероида при помощи зонда
Ученые попытались изменить траекторию астероида при помощи зонда
Фото: NASA JPL / Twitter

Зонд американского космического агентства NASA под названием DART врезался в астероид Диморф в рамках научного эксперимента. Об этом 27 сентября сообщается на странице лаборатории реактивного движения NASA в Twitter.

"Поздравляем команду DARTMission с успешным столкновением – первым шагом в этом историческом испытании планетарной защиты, который поможет нам лучше понять, как защитить нашу планету от возможных будущих столкновений с астероидами", — говорится в сообщении.

Столкновение произошло в понедельник, 26 сентября, в 23.14 по Гринвичу (2.14 по киевскому времени). Полет зонда транслировался в прямом эфире.

В рамках научного эксперимента ученые пытались выяснить, возможно ли изменить траекторию небесного тела, ударив в него космическим зондом. Это первая попытка человечества изменить траекторию небесного тела и отработать механизм планетарной защиты, пишет ВВС.

"DART – это первая испытательная миссия планетарной защиты, демонстрирующая столкновение космического аппарата с астероидом, чтобы немного изменить положение этого астероида в космосе. Это то, что в случае необходимости надо делать за годы вперед, чтобы дать астероиду небольшой толчок и изменить его положение в пространстве в будущем во избежание столкновения с Землей", — объяснила доктор Нэнси Шабот из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, которая возглавляет миссию для NASA.

Для эксперимента был выбран околоземный астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 163-метровый Диморф. Ни один, ни другой астероид не представляют опасности для Земли.

Зонд-камикадзе стартовал в ноябре 2021 года. Навигационной системе зонда сначала нужно было отличить меньший астероид от более крупного. После этого 570-килограммовый аппарат был направлен к Диморфу на скорости более 20 000 км/ч.

Столкновение зонда с Диморфом должно изменить орбиту, по которой он вращается вокруг гораздо более крупного астероида. Орбита Диморфа должна будет отклониться на долю процента. Оказалась ли миссия успешной, станет ясно в ближайшие недели или месяцы.

Теги: космос, NASA, ученые, астероид, эксперимент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (72623)
2
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (28792)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (28721)
4
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (22058)
5
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (17181)
6
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (16875)
7
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (14027)
8
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью (13015)
 
 
 
 