Космический телескоп James Webb снял туманность Тарантул

Кроме молодых звезд, телескоп показал удаленные фоновые галактики, а также детальную структуру и состав газа и пыли в Тарантуле. Эта туманность является самой большой и яркой областью звездообразования в группе галактик, которые расположены ближе всего к Млечному Пути. Она содержит самые горячие и массивные известные людям звезды.

Тип химического состава этой туманности подобен гигантским областям звездообразования, которые наблюдались во Вселенной во время "космического полудня" – это эра, когда космосу было всего 8–11 млрд лет и формирование звезд было на пике. Именно поэтому Тарантул особенно интересен астрономам.

Регионы звездообразования в галактике Млечный Путь, где находится Земля, не образуют звезд с такой скоростью, как туманность Тарантул, и имеют другой химический состав. Это делает Тарантул самым близким (и самым легким для изучения в деталях) примером того, что происходило во Вселенной, когда она достигла эры "космического полудня".

С помощью космического телескопа James Webb астрономы смогут наблюдать и сравнивать образование звезд в туманности Тарантул со снимками из более далеких галактик.

Фото: esawebb.org