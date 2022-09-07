Космический телескоп James Webb снял туманность Тарантул

Кроме молодых звезд, телескоп показал удаленные фоновые галактики, а также детальную структуру и состав газа и пыли в Тарантуле. Эта туманность является самой большой и яркой областью звездообразования в группе галактик, которые расположены ближе всего к Млечному Пути. Она содержит самые горячие и массивные известные людям звезды.
Тип химического состава этой туманности подобен гигантским областям звездообразования, которые наблюдались во Вселенной во время "космического полудня" – это эра, когда космосу было всего 8–11 млрд лет и формирование звезд было на пике. Именно поэтому Тарантул особенно интересен астрономам.
Регионы звездообразования в галактике Млечный Путь, где находится Земля, не образуют звезд с такой скоростью, как туманность Тарантул, и имеют другой химический состав. Это делает Тарантул самым близким (и самым легким для изучения в деталях) примером того, что происходило во Вселенной, когда она достигла эры "космического полудня".
С помощью космического телескопа James Webb астрономы смогут наблюдать и сравнивать образование звезд в туманности Тарантул со снимками из более далеких галактик.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 13 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.