ГОРДОН
 
 
МИР

Космический телескоп James Webb снял туманность Тарантул

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Туманность Тарантул содержит самые горячие и массивные известные людям звезды
Туманность Тарантул содержит самые горячие и массивные известные людям звезды
Фото: esawebb.org

Космический телескоп James Webb снял туманность Тарантул, расположенную в 161 тыс. световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово Облако. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Европейского космического агентства.

Кроме молодых звезд, телескоп показал удаленные фоновые галактики, а также детальную структуру и состав газа и пыли в Тарантуле. Эта туманность является самой большой и яркой областью звездообразования в группе галактик, которые расположены ближе всего к Млечному Пути. Она содержит самые горячие и массивные известные людям звезды.

Тип химического состава этой туманности подобен гигантским областям звездообразования, которые наблюдались во Вселенной во время "космического полудня" – это эра, когда космосу было всего 8–11 млрд лет и формирование звезд было на пике. Именно поэтому Тарантул особенно интересен астрономам.

Регионы звездообразования в галактике Млечный Путь, где находится Земля, не образуют звезд с такой скоростью, как туманность Тарантул, и имеют другой химический состав. Это делает Тарантул самым близким (и самым легким для изучения в деталях) примером того, что происходило во Вселенной, когда она достигла эры "космического полудня".

С помощью космического телескопа James Webb астрономы смогут наблюдать и сравнивать образование звезд в туманности Тарантул со снимками из более далеких галактик.

Фото: esawebb.org
Фото: esawebb.org

Контекст:

James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 13 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, галактика, туманность, James Webb
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222171)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186863)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133605)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (120170)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (109941)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99429)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (91635)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87467)
 
 
 
 