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NASA попробует сбить астероид в прямом эфире

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Ученые хотят испытать системы защиты Земли от астероидов
Ученые хотят испытать системы защиты Земли от астероидов
Фото: nasa.gov

Ученые NASA попробуют сбить астероид с его траектории, чтобы испытать системы защиты Земли. Как сообщает сайт NASA, событие произойдет в прямом эфире, трансляция начнется в 18.00 26 сентября.

Для этого эксперимента еще в прошлом году в космос был запущен спутник DART, который на большой скорости врежется в астероид и, возможно, изменит его траекторию. Будут сбивать 165-метровый астероид Диморфос, вращающийся вокруг астероида Дидим.

После столкновения ученые хотят узнать, как изменится орбита вращения астероида, и понять, какую силу нужно приложить, чтобы изменить направление полета космического тела в случае, если оно будет угрожать Земле.

Это событие станет первым подобным экспериментом в истории человечества.

Теги: космос, NASA, ученые, астероид, трансляция, столкновение, эксперимент
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