NASA попробует сбить астероид в прямом эфире

Для этого эксперимента еще в прошлом году в космос был запущен спутник DART, который на большой скорости врежется в астероид и, возможно, изменит его траекторию. Будут сбивать 165-метровый астероид Диморфос, вращающийся вокруг астероида Дидим.

После столкновения ученые хотят узнать, как изменится орбита вращения астероида, и понять, какую силу нужно приложить, чтобы изменить направление полета космического тела в случае, если оно будет угрожать Земле.



Это событие станет первым подобным экспериментом в истории человечества.