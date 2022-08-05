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Южная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат

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Ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом на борту поднялась с площадки космической станции на мысе Канаверал во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом на борту поднялась с площадки космической станции на мысе Канаверал во Флориде
Скриншот: SpaceX / YouTube

Корейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder стартовал сегодня 4 августа на ракете SpaceX Falcon 9. Это первая в истории Южной Кореи миссия в дальний космос, отмечает портал Space.com.

Этот аппарат, также известный как Danuri, "станет первым шагом для обеспечения и проверки возможностей [Южной Кореи] в освоении космоса", – говорится в заявлении представителей Корейского института аэрокосмических исследований, который руководит миссией.

Ракета-носитель Falcon 9 поднялась с площадки космической станции на мысе Канаверал во Флориде в 19.08 по восточному поясному времени (5 августа, 2:08 по Киеву). Две ступени ракеты отделились через 2,5 минуты после запуска и разошлись. Первая ступень опустилась для точной посадки на плавучую платформу Just Read the Instructions через девять минут после старта.

Вторая ступень вывела космический корабль на баллистическую переходную орбиту Луны, как и планировалось, через 40 минут после старта. Но орбитальному аппарату еще предстоит пройти долгий путь к Луне, на лунную орбиту он выйдет в середине декабря. Эта орбита будет круговой и будет находиться всего в 100 км от Луны.

После выхода на орбиту аппарат начнет годовую наблюдательную миссию. А в 2030 году ожидается отправка Южной Кореей зонда на Луну.

Как отмечает Reuters, если выход на орбиту удастся, то Южная Корея станет седьмым в мире исследователем Луны и четвертым в Азии после Китая, Японии и Индии.

Контекст:

Космическая миссия Южной Кореи по изучению Луны проходит в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis), к которой Южная Корея присоединилась в мае 2021 года. В соответствии с программой к 2024 году NASA планирует отправить астронавтов на Луну, а к 2028-му – построить на спутнике постоянную базу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, Южная Корея, Луна, SpaceX, космический корабль
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