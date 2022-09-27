Китай запустил в космос три новых спутника

Запуск спутников "Шиянь-16A", "Шиянь-16B" и "Шиянь-17" был осуществлен в 07:50 по пекинскому времени с космодрома Тайюань на севере Китая. Аппараты были успешно выведены на заданную орбиту.

Спутники будут использоваться для проведения геологических обследований, городского планирования, предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 440-м по счету.