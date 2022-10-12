NASA сумело изменить траекторию астероида, столкнув его с зондом

Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного объекта, и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероида, отмечается в сообщении.

До удара DART Диморфу требовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг своего более крупного родительского астероида Дидима. После преднамеренного столкновения астрономы использовали телескопы на Земле, чтобы определить, изменилось ли это время. Выяснилось, что столкновение с космическим кораблем зондом изменило орбиту Диморфа вокруг Дидима на 32 минуты. Она сократилась с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут (погрешность плюс-минус две минуты).

Ни Диморф, ни Дидим не представляют опасности для Земли как до, так и после контролируемого столкновения.