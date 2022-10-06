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SpaceX отправила на МКС миссию Crew-5. Среди членов экипажа – россиянка

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Космический корабль был запущен с четырьмя астронавтами на борту
Космический корабль был запущен с четырьмя астронавтами на борту
Фото: SpaceX / Twitter

Компания SpaceX отправила на корабле Crew Dragon четырех человек на Международную космическую станцию (МКС), в том числе первую женщину из коренных американцев и первую россиянку на борту частного американского корабля. Об этом говорится на сайте NASA.

Экипаж стартовал 5 октября в полдень по восточному поясному времени со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Международный экипаж станет пятой коммерческой ротационной миссией агентства со SpaceX на борту орбитальной лаборатории.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon Endurance с астронавтами NASA Николь Манн в качестве командира миссии и Джошем Кассадой в качестве пилота.

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, также находящиеся на борту Dragon, будут выполнять миссию специалистов в своей научной экспедиции в условиях микрогравитации на борту космической станции.

Администратор NASA Билл Нельсон рассказал, что во время своего пребывания на борту Международной космической станции Crew-5 проведет более 200 научных экспериментов, в том числе исследования по печати органов человека в космосе и лучшему пониманию сердечных заболеваний.

Манн, Кассада, Ваката и Кикина присоединятся к экипажу 68-й экспедиции космической станции, в который входят астронавты NASA Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс, астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Саманта Кристофоретти и космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. На короткое время количество экипажа на борту космической станции увеличится до 11 человек, пока через несколько дней на Землю не вернутся астронавты Хайнс, Линдгрен, Уоткинс и Кристофоретти.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МКС, космос, NASA, SpaceX
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