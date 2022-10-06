SpaceX отправила на МКС миссию Crew-5. Среди членов экипажа – россиянка

Экипаж стартовал 5 октября в полдень по восточному поясному времени со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Международный экипаж станет пятой коммерческой ротационной миссией агентства со SpaceX на борту орбитальной лаборатории.
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon Endurance с астронавтами NASA Николь Манн в качестве командира миссии и Джошем Кассадой в качестве пилота.
Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, также находящиеся на борту Dragon, будут выполнять миссию специалистов в своей научной экспедиции в условиях микрогравитации на борту космической станции.
Crew-5 is go for launch pic.twitter.com/gfVxhtLrdC— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022
Администратор NASA Билл Нельсон рассказал, что во время своего пребывания на борту Международной космической станции Crew-5 проведет более 200 научных экспериментов, в том числе исследования по печати органов человека в космосе и лучшему пониманию сердечных заболеваний.
Манн, Кассада, Ваката и Кикина присоединятся к экипажу 68-й экспедиции космической станции, в который входят астронавты NASA Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс, астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Саманта Кристофоретти и космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. На короткое время количество экипажа на борту космической станции увеличится до 11 человек, пока через несколько дней на Землю не вернутся астронавты Хайнс, Линдгрен, Уоткинс и Кристофоретти.
Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/TKEw6S1rKE— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.
МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.