SpaceX отправила на МКС миссию Crew-5. Среди членов экипажа – россиянка

Космический корабль был запущен с четырьмя астронавтами на борту Фото: SpaceX / Twitter

Экипаж стартовал 5 октября в полдень по восточному поясному времени со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Международный экипаж станет пятой коммерческой ротационной миссией агентства со SpaceX на борту орбитальной лаборатории.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon Endurance с астронавтами NASA Николь Манн в качестве командира миссии и Джошем Кассадой в качестве пилота.

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, также находящиеся на борту Dragon, будут выполнять миссию специалистов в своей научной экспедиции в условиях микрогравитации на борту космической станции.

Crew-5 is go for launch pic.twitter.com/gfVxhtLrdC — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022

Администратор NASA Билл Нельсон рассказал, что во время своего пребывания на борту Международной космической станции Crew-5 проведет более 200 научных экспериментов, в том числе исследования по печати органов человека в космосе и лучшему пониманию сердечных заболеваний.

Манн, Кассада, Ваката и Кикина присоединятся к экипажу 68-й экспедиции космической станции, в который входят астронавты NASA Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс, астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Саманта Кристофоретти и космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. На короткое время количество экипажа на борту космической станции увеличится до 11 человек, пока через несколько дней на Землю не вернутся астронавты Хайнс, Линдгрен, Уоткинс и Кристофоретти.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/TKEw6S1rKE — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022