NASA снова отложило запуск лунной миссии Artemis I

Миссию на Луну, согласно сообщениям NASA, в следующий раз попытаются запустить не ранее середины октября Фото: NASA / Twitter

Запуск решили отложить из-за утечки жидкого водорода, обнаруженной при заправке топлива в основную ступень ракеты, отмечается в Twitter миссии.

.@NASA leaders will discuss today's launch attempt of the #Artemis I mission no earlier than 4 pm ET (20:00 UTC) on Saturday, Sept. 3.



Teams encountered a liquid hydrogen leak while loading the propellant into the rocket’s core stage. https://t.co/wm8j3n5cT1 — NASA Artemis (@NASAArtemis) September 3, 2022

"После прекращения сегодняшней попытки запуска Artemis I, когда инженеры не смогли устранить утечку водорода, [...] руководители миссии провели совещание и приняли решение отказаться от дополнительных попыток запуска в начале сентября", – сообщили в NASA.

Согласно релизу, в ближайшие несколько дней команды проекта будут работать над устранением утечки.

Окно для запуска заканчивается 6 сентября, но NASA решило отказаться от попыток запустить ракету до завершения этого периода.

"Команда Artemis продолжает устранять неполадки и планирует вернуться с различными предложениями в начале следующей недели. Мы не будем предпринимать никаких попыток запуска в течение текущего периода запуска, который заканчивается во вторник", – говорится в твите агентства, опубликованном 4 сентября.

Cогласно данным на сайте NASA, следующий период, подходящий для запуска ракеты, начнется 19 сентября. Но глава агентства Билл Нельсон говорил 3 сентября, что отмена запуска повлечет отсрочку как минимум до середины октября, в частности, для того, чтобы избежать конфликта в расписании со следующим экипажем Международной космической станции. Об этом пишет Reuters.

#Artemis Update: The team continues to troubleshoot, and plans to return with a variety of options early next week. We are standing down on any launch attempts through the current launch period, which ends Tuesday.



See https://t.co/dMVnvEQcfC for more information. pic.twitter.com/cCefwG9FO0 — NASA (@NASA) September 3, 2022