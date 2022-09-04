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NASA снова отложило запуск лунной миссии Artemis I

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Миссию на Луну, согласно сообщениям NASA, в следующий раз попытаются запустить не ранее середины октября
Миссию на Луну, согласно сообщениям NASA, в следующий раз попытаются запустить не ранее середины октября
Фото: NASA / Twitter

Космическое агентство NASA 3 cентября снова отложило запуск миссии Artemis I на Луну. Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск решили отложить из-за утечки жидкого водорода, обнаруженной при заправке топлива в основную ступень ракеты, отмечается в Twitter миссии. 

"После прекращения сегодняшней попытки запуска Artemis I, когда инженеры не смогли устранить утечку водорода, [...] руководители миссии провели совещание и приняли решение отказаться от дополнительных попыток запуска в начале сентября", – сообщили в NASA. 

Согласно релизу, в ближайшие несколько дней команды проекта будут работать над устранением утечки. 

Окно для запуска заканчивается 6 сентября, но NASA решило отказаться от попыток запустить ракету до завершения этого периода. 

"Команда Artemis продолжает устранять неполадки и планирует вернуться с различными предложениями в начале следующей недели. Мы не будем предпринимать никаких попыток запуска в течение текущего периода запуска, который заканчивается во вторник", – говорится в твите агентства, опубликованном 4 сентября.

Cогласно данным на сайте NASA, следующий период, подходящий для запуска ракеты, начнется 19 сентября. Но глава агентства Билл Нельсон говорил 3 сентября, что отмена запуска повлечет отсрочку как минимум до середины октября, в частности, для того, чтобы избежать конфликта в расписании со следующим экипажем Международной космической станции. Об этом пишет Reuters.

Контекст:

Предыдущая попытка запуска ракеты планировалась на 29 августа, тогда старт тоже отложили из-за неполадок с топливопроводом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, NASA, Луна, миссия, Билл Нельсон, водород
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