После иска компании Безоса NASA приостановило сотрудничество с SpaceX

Иск Blue Origin связан с тем, что NASA для своей лунной миссии решило взять только одного подрядчика. Им стала компания предпринимателя Илона Маска SpaceX.

Компания Безоса считает, что для создания системы приземления необходимы два поставщика, которые доставят астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Судья назначил слушание по этому делу на 14 октября. В связи с этим NASA решило приостановить работы по контракту до 1 ноября. В агентстве добавили, что в обмен на временное прекращение работы все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, который завершится 1 ноября.