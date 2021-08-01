В США отказали Безосу в праве заключить контракт с NASA

Высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться Фото: depositphotos.com

Безос обжаловал решение, которое дает компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска право на строительство лунного модуля.

Представитель Blue Origin сообщил CNBC, что компания считает, что Национальное управление по аэронавтике США (NASA) должно было определить несколько поставщиков. В NASA тем временем сообщили, что не нарушали закон, когда решили отдать право на строительство одной компании.

"Мы продолжим выступать за двух непосредственных поставщиков, поскольку считаем, что это правильное решение", – заявили в компании Безоса.