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В США отказали Безосу в праве заключить контракт с NASA

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Высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться
Высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться
Фото: depositphotos.com

Счетная палата США 30 июля отклонила предложение главы Amazon и космической компании Blue Origin Джеффа Безоса относительно изготовления и обслуживания космического модуля для полета на Луну. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Безос обжаловал решение, которое дает компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска право на строительство лунного модуля.

Представитель Blue Origin сообщил CNBC, что компания считает, что Национальное управление по аэронавтике США (NASA) должно было определить несколько поставщиков. В NASA тем временем сообщили, что не нарушали закон, когда решили отдать право на строительство одной компании.

"Мы продолжим выступать за двух непосредственных поставщиков, поскольку считаем, что это правильное решение", – заявили в компании Безоса.

Контекст:

В рамках программы Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году. К 2028-му аэрокосмическое агентство собиралось обустроить на спутнике Земли стационарную базу.

В феврале 2021 года стало известно, что высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться из-за нехватки финансирования.

NASA рассматривало предложения от трех компаний – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. По результатам пересмотра NASA выберет две или даже одну компанию, которая и займется разработкой аппарата.

В программе Artemis также будет участвовать компания Firefly, владельцем которой является украинец. Компания получила от NASA заказ на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований.

Теги: США, космос, NASA, SpaceX, Amazon, Илон Маск, Blue Origin
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