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Лунная миссия Artemis может не состояться в 2024 году из-за нехватки финансирования

NASA пересмотрит свою программу по высадке людей на Луну, чтобы найти наиболее эффективный путь ее реализации.

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В рамках миссии Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году
В рамках миссии Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году
Фото: EPA

Высадка людей на Луне в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться, поскольку Национальному управлению аэронавтики и исследования космического пространства США (NASA) не хватает финансирования. Об этом исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик рассказал 18 февраля в интервью Ars Technika.

Юрчик добавил, что в свете нехватки финансов NASA пересматривает свою программу, чтобы найти наиболее эффективный путь ее реализации.

Как отмечает издание, две недели назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая администрация поддержит миссию по высадке астронавтов на Луне и на Марсе. Однако она не предоставила никаких подробностей о поддержке космических программ, начатых еще при предыдущем президенте Дональда Трампа.

По словам Юрчика, главным фактором при установлении нового графика лунной программы будет пересмотр заявок на разработку посадочных аппаратов. Сейчас NASA рассматривает предложения от трех компаний – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. По результатам пересмотра NASA выберет две или даже одну компанию, которая и займется разработкой аппарата.

Изначально окончательное решение о заключении контрактов ожидалось в конце февраля, но Юрчик сказал, что NASA нужно больше времени на "большие и сложные" закупки. Теперь решение должны принять в середине–конце апреля.

В рамках программы Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году. К 2028-му аэрокосмическое агентство собиралось обустроить на спутнике Земли стационарную базу

В программе Artemis также будет участвовать компания Firefly, владельцем которой является украинец. Компания получила от NASA заказ на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований

Теги: США, космос, NASA, Луна
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