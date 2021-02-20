Марсоход NASA Perseverance прислал на Землю первые цветные фото

Марсоход Perseverance, приземлившийся на поверхность Красной планеты 18 февраля, передал уже пять снимков на Землю – два черно-белых и три цветных.

Американский марсоход NASA под названием Perseverance 19 февраля отправил на Землю очередные фотографии с Марса. Первые два черно-белых снимка он отправил накануне, 18 февраля.

Первый цветной снимок, опубликованный в Twitter марсохода, камера на борту марсохода сделала как раз во время его посадки – на кадре видны тросы, с помощью которых Perseverance спускался на поверхность планеты.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Второе изображение сделала одна из нижних камер марсохода. Его опубликовали в Twitter с подписью: "Открытый горизонт, много интересного. Не могу дождаться начала работы".

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Третий снимок опубликовали в Twitter со следующей подписью: "Я люблю камни. Посмотри на эти рядом с моим колесом. Они вулканические или осадочные? Какую историю они рассказывают? Не могу дождаться, чтобы узнать".

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно приземлился на поверхность Марса.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой.

Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.