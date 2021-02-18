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Марсоход NASA Perseverance совершает посадку на Марс. Трансляция

Вечером 18 февраля (в 22.37 по Киеву) марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость"), который покинул Землю 30 июля 2020 года, на скорости 19,5 тыс. км/ч войдет в атмосферу Марса и начнет торможение, сообщается на сайте NASA. В случае удачной посадки сигнал об этом достигнет центра управления полетами NASA на Земле в 22.55. Ожидается, что уже 19 февраля в 3.07 по Киеву Perseverance передаст на Землю первые данные и фото. За время полета марсоход преодолел 470 млн км.

 
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Как сообщали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Perseverance оборудован семью различными научными инструментами. Среди прочего, аппарат доставит на Марс вертолетный дрон, который работает на солнечной энергии, – он станет первым летающим аппаратом на другой планете.

Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом Марса. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пойдет по плану, запишут приземление на Марс, а также звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.  

Perseverance должен сесть в долине кратера Езеро, который, вероятно, раньше был затоплен водой, полагают в NASA.

Теги: космос, Марс, NASA, Земля, планета, Perseverance
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