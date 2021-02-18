Марсоход NASA Perseverance совершает посадку на Марс. Трансляция

Видео: NASA / YouTube

Как сообщали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Perseverance оборудован семью различными научными инструментами. Среди прочего, аппарат доставит на Марс вертолетный дрон, который работает на солнечной энергии, – он станет первым летающим аппаратом на другой планете.

Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом Марса. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пойдет по плану, запишут приземление на Марс, а также звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Perseverance должен сесть в долине кратера Езеро, который, вероятно, раньше был затоплен водой, полагают в NASA.