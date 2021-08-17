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Компания Безоса Blue Origin подала в суд на NASA

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Blue Origin Безоса претендовала на конкурс с NASA
Blue Origin Безоса претендовала на конкурс с NASA
Фото: EPA

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на NASA из-за решения о присуждении контракта на посадку на Луну на сумму $2,9 млрд компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает BBC.

Конфликт между Blue Origin и NASA возник из-за принятого в апреле космическим агентством решения отдать контракт только одной компании, а не двум, как ожидалось. Такое решение приняли из-за нехватки финансирования.

В иске Blue Origin заявила, что по-прежнему считает, что для создания системы приземления необходимы два поставщика, которые доставят астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis уже в 2024 году.

Компания также обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений в ходе тендера.

Контекст:

В рамках программы Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году. К 2028-му аэрокосмическое агентство собиралось обустроить на спутнике Земли стационарную базу.

В феврале 2021 года стало известно, что высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться из-за нехватки финансирования.

NASA рассматривало предложения от трех компаний – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. По результатам пересмотра NASA выбрала SpaceX для заключения контракта, отказав компании Безоса.

Теги: космос, NASA, Луна, SpaceX, Джефф Безос, Илон Маск, Blue Origin
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