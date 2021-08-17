Компания Безоса Blue Origin подала в суд на NASA

Конфликт между Blue Origin и NASA возник из-за принятого в апреле космическим агентством решения отдать контракт только одной компании, а не двум, как ожидалось. Такое решение приняли из-за нехватки финансирования.

В иске Blue Origin заявила, что по-прежнему считает, что для создания системы приземления необходимы два поставщика, которые доставят астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis уже в 2024 году.

Компания также обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений в ходе тендера.