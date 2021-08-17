Компания Безоса Blue Origin подала в суд на NASA

Конфликт между Blue Origin и NASA возник из-за принятого в апреле космическим агентством решения отдать контракт только одной компании, а не двум, как ожидалось. Такое решение приняли из-за нехватки финансирования.
В иске Blue Origin заявила, что по-прежнему считает, что для создания системы приземления необходимы два поставщика, которые доставят астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis уже в 2024 году.
Компания также обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений в ходе тендера.
В рамках программы Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году. К 2028-му аэрокосмическое агентство собиралось обустроить на спутнике Земли стационарную базу.
В феврале 2021 года стало известно, что высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться из-за нехватки финансирования.
NASA рассматривало предложения от трех компаний – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. По результатам пересмотра NASA выбрала SpaceX для заключения контракта, отказав компании Безоса.