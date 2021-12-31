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Международную космическую станцию решили использовать до 2030 года – NASA

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МКС была собрана на орбите Земли в 1998 2000 годах
МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах
Фото: РОСКОСМОС / Twitter

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о намерении продолжить использование Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил 31 декабря сайт агентства.

Директор NASA Билл Нельсон уведомил, что обязательства продлить работу МКС взяла на себя администрация президента США Джо Байдена.

Планируется также дальнейшее сотрудничество с четырьмя космическими агентствами, в кооперации с которыми строилась и эксплуатируется станция.

В NASA подчеркнули, что продление работы МКС будет способствовать новаторским исследованиям, а также поможет в перспективных полетах человека на Луну и Марс.

"Продление операций до 2030 года продолжит еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход возможностей на низкой околоземной орбите к одному или нескольким коммерческим направлениям в конце 2020-х годов", – объяснили в космическом агентстве США.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000-го на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

Сейчас на МКС находится семь человек, в том числе четыре новых астронавта, которые прибыли на станцию 12 ноября.

Теги: США, МКС, космос, Марс, NASA, Джо Байден, Администрация Президента, Луна, исследование, экспедиция, Билл Нельсон
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