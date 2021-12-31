Международную космическую станцию решили использовать до 2030 года – NASA

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах Фото: РОСКОСМОС / Twitter

Директор NASA Билл Нельсон уведомил, что обязательства продлить работу МКС взяла на себя администрация президента США Джо Байдена.

Планируется также дальнейшее сотрудничество с четырьмя космическими агентствами, в кооперации с которыми строилась и эксплуатируется станция.

В NASA подчеркнули, что продление работы МКС будет способствовать новаторским исследованиям, а также поможет в перспективных полетах человека на Луну и Марс.

"Продление операций до 2030 года продолжит еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход возможностей на низкой околоземной орбите к одному или нескольким коммерческим направлениям в конце 2020-х годов", – объяснили в космическом агентстве США.