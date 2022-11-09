NASA перенесло запуск миссии Artemis 1 на Луну из-за шторма

В NASA ожидают безопасных условий для возвращения сотрудников на работу в центре Фото: nasa.gov

В NASA хотели запустить миссию 14 ноября с космического центра Кеннеди (Флорида, США), однако сейчас ожидают безопасных условий для возвращения сотрудников на работу, а также проверок после того, как шторм закончится.

По информации агентства, сейчас космический центр находится в статусе HURCON III (условие урагана). Это означает, что в центре обеспечивают безопасность объектов, имущества и оборудования, а также инструктаж и развертывание группы "выезда". В рамках протокола NASA по обеспечению готовности к ураганам группа "выезда" состоит из группы сотрудников, которые будут оставаться в безопасном месте в центре на протяжении всего шторма, следя за условиями.

NASA отметило, что самым безопасным вариантом было оставить ракету системы космического запуска (SLS) и космический корабль Orion на площадке. По прогнозам, самые большие риски на площадке связаны с сильным ветром. При этом сама ракета спроектирована так, чтобы выдерживать проливные дожди, а люки космического корабля защищены от проникновения воды.

При подготовке к шторму были отключены космический корабль Orion, основная ступень SLS, промежуточная криогенная двигательная ступень и ускорители.