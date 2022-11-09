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NASA перенесло запуск миссии Artemis 1 на Луну из-за шторма

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В NASA ожидают безопасных условий для возвращения сотрудников на работу в центре
В NASA ожидают безопасных условий для возвращения сотрудников на работу в центре
Фото: nasa.gov

Американское космическое агентство NASA решило перенести на 16 ноября запуск миссии Artemis 1 ("Артемида-1") на Луну из-за шторма "Николь". Об этом 8 ноября сообщили в агентстве.

В NASA хотели запустить миссию 14 ноября с космического центра Кеннеди (Флорида, США), однако сейчас ожидают безопасных условий для возвращения сотрудников на работу, а также проверок после того, как шторм закончится.

По информации агентства, сейчас космический центр находится в статусе HURCON III (условие урагана). Это означает, что в центре обеспечивают безопасность объектов, имущества и оборудования, а также инструктаж и развертывание группы "выезда". В рамках протокола NASA по обеспечению готовности к ураганам группа "выезда" состоит из группы сотрудников, которые будут оставаться в безопасном месте в центре на протяжении всего шторма, следя за условиями.

NASA отметило, что самым безопасным вариантом было оставить ракету системы космического запуска (SLS) и космический корабль Orion на площадке. По прогнозам, самые большие риски на площадке связаны с сильным ветром. При этом сама ракета спроектирована так, чтобы выдерживать проливные дожди, а люки космического корабля защищены от проникновения воды.

При подготовке к шторму были отключены космический корабль Orion, основная ступень SLS, промежуточная криогенная двигательная ступень и ускорители.

Контекст:

В NASA отметили, что миссия Artemis 1 – это "первый шаг в следующую эру человеческих исследований". Агентство хочет установить "устойчивое присутствие" на Луне для подготовки к полетам на Марс.

Artemis I станет первым комплексным летным испытанием системы исследования дальнего космоса NASA. В агентстве заявили, что это будет беспилотный полет, который заложит основу для исследования человеком дальнего космоса.

Теги: США, NASA, корабль, ураган, миссия, шторм, Флорида, безопасность, ракета, запуск, космический корабль
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