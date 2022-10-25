На МКС запускали двигатели, чтобы уклониться от фрагмента российского спутника – NASA

В NASA отметили, что маневр не повлиял на работу МКС Фото: nasa.gov

Двигатели работали в течение пяти минут и пяти секунд. МКС уклонялась от фрагмента российского спутника "Космос 1408".

В NASA сообщили, что маневр не повлиял на работу станции.

CNN отметил, что спутник "Космос 1408" был уничтожен 15 ноября 2021 года, в результате чего образовалось облако обломков, в том числе около 1500 отслеживаемых фрагментов космического мусора.

Космическое командование Вооруженных сил США заявило тогда, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого взлета или противоспутниковую ракету DA-ASAT, решительно осудило противоспутниковое испытание, назвав его "безрассудным и опасным актом", и заявило, что оно "не потерпит" поведения, которое ставит международные интересы под угрозу.