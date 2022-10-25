На МКС запускали двигатели, чтобы уклониться от фрагмента российского спутника – NASA

Двигатели работали в течение пяти минут и пяти секунд. МКС уклонялась от фрагмента российского спутника "Космос 1408".
В NASA сообщили, что маневр не повлиял на работу станции.
CNN отметил, что спутник "Космос 1408" был уничтожен 15 ноября 2021 года, в результате чего образовалось облако обломков, в том числе около 1500 отслеживаемых фрагментов космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США заявило тогда, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого взлета или противоспутниковую ракету DA-ASAT, решительно осудило противоспутниковое испытание, назвав его "безрассудным и опасным актом", и заявило, что оно "не потерпит" поведения, которое ставит международные интересы под угрозу.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.