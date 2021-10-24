Китай запустил в космос спутник для уборки мусора

Китай 24 октября запустил в космос спутник Shijian-21 с космодрома в провинции Сычуань Фото: depositphotos.com

Спутник был запущен в 4.27 (по киевскому времени) ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту.

Shijian-21 будет использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора.

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Видео: China Space Exploration / YouTube