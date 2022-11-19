В Одесской области таможенники изъяли у украинца самолет

Украинец должен был вывезти самолет три месяца назад, но не сделал этого вовремя, пояснили на таможне Фото: Одеська митниця / Facebook

Легкомоторный самолет украинец хотел вывезти в Молдову на прицепе грузовика через пункт пропуска "Старокозачье –Тудора".

"Во время осуществления таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательство об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад. При этом заявления о продлении срока временного ввоза, предусмотренного законодательством, на таможню не поступало", – говорится в сообщении.

Одесские таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по факту превышения срока временного ввоза воздушного судна. Санкция статьи Таможенного кодекса предусматривает штраф в размере 170 тыс. грн или конфискацию предмета правонарушения.

"Самолет временно изъят. Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна", – отметили в сообщении.