На Закарпатской таможне задержали главу поста и его зама за поборы с перевозчиков

Работники ДБР задокументировали факты вымогательства таможенниками у одного из предпринимателей, осуществляющего международные перевозки граждан, €10,6 тыс. за беспрепятственный проезд автобусов через границу.

Такса устанавливалась из расчета за каждый автобус и количество товара, которое он перевозил. Регулярная уплата взятки позволяла транспорту перевозчиков беспрепятственно и без искусственного затягивания процесса прохождения таможенных формальностей пересекать границу.

Сумма неправомерной выгоды злоумышленниками рассчитывалась с учетом предварительно полученных смс-сообщений перевозчика о весе перевозимого пассажирами товара и составляла в среднем около €500 с каждого автобуса. Чиновники были задержаны при получении очередного транша в размере €7,5 тыс.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Предварительно идет речь о статье "вымогательство должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды по предварительному сговору группы лиц". Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, отмечают в ГБР.