ГБР раскрыла схему "поборов" с "зернового коридора" в Одесской области

По данным следствия, чиновники брали взятки от фирм, которые осуществляют экспорт через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Для беспрепятственного и быстрого получения фитосанитарных сертификатов и других разрешений экспортеры платили определенные суммы через специально созданные фиктивные фирмы.
ГБР и Офис генпрокурора в рамках досудебного расследования провели обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства. У них изъяты крупные суммы наличных, документы, другие доказательства.
Чиновникам будет объявлено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
По данным Министерства инфраструктуры Украины на 11 ноября, в рамках "зерновой сделки" из портов Украины вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.