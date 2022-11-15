ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР раскрыла схему "поборов" с "зернового коридора" в Одесской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чиновники вымогали взятки за прохождение фитосанитарного контроля
Чиновники вымогали взятки за прохождение фитосанитарного контроля
Фото: ЕРА

В Одесской области разоблачена схема поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом Государственное бюро расследований Украины 15 ноября сообщило в Telegram.

По данным следствия, чиновники брали взятки от фирм, которые осуществляют экспорт через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Для беспрепятственного и быстрого получения фитосанитарных сертификатов и других разрешений экспортеры платили определенные суммы через специально созданные фиктивные фирмы.

ГБР и Офис генпрокурора в рамках досудебного расследования провели обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства. У них изъяты крупные суммы наличных, документы, другие доказательства.

Чиновникам будет объявлено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Контекст:

В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

По данным Министерства инфраструктуры Украины на 11 ноября, в рамках "зерновой сделки" из портов Украины вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Теги: следствие, экспорт, Одесская область, взятка, морские порты Украины, Офис генпрокурора, ГБР, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото пошлость". Волочкова снялась без трусов
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (589467)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (95333)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (48658)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (43153)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (38816)
6
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (27685)
7
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (27677)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (26893)
 
 
 
 