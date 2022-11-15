ГБР раскрыла схему "поборов" с "зернового коридора" в Одесской области

По данным следствия, чиновники брали взятки от фирм, которые осуществляют экспорт через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Для беспрепятственного и быстрого получения фитосанитарных сертификатов и других разрешений экспортеры платили определенные суммы через специально созданные фиктивные фирмы.

ГБР и Офис генпрокурора в рамках досудебного расследования провели обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства. У них изъяты крупные суммы наличных, документы, другие доказательства.

Чиновникам будет объявлено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.