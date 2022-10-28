СБУ поймала своего сотрудника на взятке в $150 тыс.

В результате совместной спецоперации СБ Украины и ДБР он был задержан с поличным, когда он получил $30 тыс. как второй транш взятки за "решение вопроса" в одном из уголовных производств.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник потребовал от частного предпринимателя $150 тыс. За это обещал якобы вернуть изъятое имущество, которое служило доказательной базой в одном из производств, и закрыть дело. При этом он не имел никакого отношения к данному производству, не мог повлиять на расследование и занимался мошенничеством.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.