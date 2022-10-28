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СБУ поймала своего сотрудника на взятке в $150 тыс.

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СБУ поймало сотрудника "на горячем"
СБУ поймало сотрудника "на горячем"
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Подразделение внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачило недобросовестного сотрудника в Главном Управлении СБУ в Киеве и области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 28 октября в Telegram.

В результате совместной спецоперации СБ Украины и ДБР он был задержан с поличным, когда он получил $30 тыс. как второй транш взятки за "решение вопроса" в одном из уголовных производств.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник потребовал от частного предпринимателя $150 тыс. За это обещал якобы вернуть изъятое имущество, которое служило доказательной базой в одном из производств, и закрыть дело. При этом он не имел никакого отношения к данному производству, не мог повлиять на расследование и занимался мошенничеством.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: СБУ, мошенничество, взятка, задержание, криминал
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