В Украине с начала года пресекли более 1100 попыток дать взятку пограничникам – Госпогранслужба

Всего в этом году за отказ от неправомерной выгоды премированы 254 пограничника Фото: dpsu.gov.ua

Как отметили в Госпогранслужбе, общая сумма предлагаемых взяток составила более 1,5 млн грн.

"Нарушители получили обвинения в преступлении, предусмотренном ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Иностранцев вернули обратными рейсами и запретили въезд в Украину… Ст. 369 предусматривает для взяткодателей ответственность от штрафа (от 17 тыс. грн) до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – подчеркнули в ведомстве, добавив, что у них действует практика поощрения военнослужащих, отказавшихся от неправомерной выгоды.

Всего в этом году за отказ от неправомерной выгоды премированы 254 пограничника на общую сумму свыше 260 тыс. грн.

В то же время в 2021 года были задержаны 28 сотрудников Госпогранслужбы за злоупотребление служебным положением и содействие противоправной деятельности на границе. 16 из них, по данным ведомства, причастны к контрабанде табачных изделий.

Среди задержанных за коррупцию – пять офицеров и 23 военнослужащих сержантского и рядового состава.