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Таможня: За 10 месяцев Украина отправила на экспорт товаров на $36,9 млрд, больше всего – в Польшу и Румынию

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Самым экспортируемым из Украины товаром стало продовольствие
Самым экспортируемым из Украины товаром стало продовольствие
Фото: pixabay.com

С января по октябрь 2022 года импорт товаров в Украину превысил показатели экспорта более чем на $7 млрд, проинформировала 14 ноября Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ).

"В январе – октябре текущего года в Украину импортировали товаров на $44,1 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $36,9 млрд", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что больше всего в Украину импортировали Китай (на $6,6 млрд), Польша ($4,4 млрд) и Германия ($3,7 млрд), а лидерами по экспорту из Украины стали Польша ($5,7 млрд), Румыния ($3 млрд) и Турция ($2,4 млрд).

Самыми импортируемыми в Украину стали, по данным ГТСУ, товары из группы машин, оборудования и транспорта ($12,3 млрд), а самыми экспортируемыми – продовольственные товары ($18,5 млрд).

Скриншот: customs.gov.ua
Скриншот: customs.gov.ua

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократился экспорт.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, сообщал в июле замминистра экономики Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, Турция, Китай, Румыния, Польша, экономика, импорт, таможня, экспорт, Государственная таможенная служба Украины
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