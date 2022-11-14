Таможня: За 10 месяцев Украина отправила на экспорт товаров на $36,9 млрд, больше всего – в Польшу и Румынию

"В январе – октябре текущего года в Украину импортировали товаров на $44,1 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $36,9 млрд", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что больше всего в Украину импортировали Китай (на $6,6 млрд), Польша ($4,4 млрд) и Германия ($3,7 млрд), а лидерами по экспорту из Украины стали Польша ($5,7 млрд), Румыния ($3 млрд) и Турция ($2,4 млрд).

Самыми импортируемыми в Украину стали, по данным ГТСУ, товары из группы машин, оборудования и транспорта ($12,3 млрд), а самыми экспортируемыми – продовольственные товары ($18,5 млрд).

Скриншот: customs.gov.ua