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Экспорт железорудного сырья упал в октябре на 21% по сравнению с сентябрем – замминистра экономики

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Экспорт руды в октябре составил на 286 тыс. тонн меньше, чем в сентябре
Экспорт руды в октябре составил на 286 тыс. тонн меньше, чем в сентябре
Фото: depositphotos.com

Компании горно-металлургического комплекса Украины по итогам октября 2022 года сократили экспорт железной и марганцевой руды на 21% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,06 млн тонн. Это самый низкий показатель с начала года. Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка в Facebook.

"Наибольшее падение объемов – горно-металлургический комплекс. Экспорт руды на 286 тыс. тонн меньше, чем в сентябре (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тыс. тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда – 1,06 млн тонн и чугун – 72,2 тыс. тонн. Для руды это самый низкий показатель с начала года", – написал Качка.

Общий объем экспорта товаров из Украины в октябре 2022 года сократился на 4,6% по сравнению с сентябрем – до 9,2 млн тонн. Это второй самый высокий показатель экспорта за период войны, общая стоимость экспорта в октябре составила $3,8 млрд, что на 8,2% меньше, чем в сентябре.

"Причиной этого стало, в частности, как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольствие и промышленные товары", – комментирует замминистра экономики.

Импорт по итогам месяца уменьшился на 3,1% по сравнению с сентябрем – до 2,01 млн тонн.

Основная доля экспорта приходится на страны Евросоюза ($2,5 млрд), Польшу ($560 млн), Румынию ($412 млн) и Германию ($233 млн). Другие страны приобрели товаров на $1,3 млрд – в частности, Турция ($243 млн), Китай ($152 млн), Индия ($112 млн).

В целом по результатам января – сентября 2022 года общий торговый оборот составил $80,3 млрд, из которых $36,9 млрд приходится на экспорт и $43,4 млрд – на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года экспорт сократился на 32,3%, а импорт – на 23,9%.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/pfbid0iy1eEybXaRFzXKFaj8eRfpGDbWzxcPacco6C1383PvtMteVZT8wz1fAd4jp2RKx5l

Контекст:

В январе – сентябре 2022 года украинские добывающие компании отгрузили за границу по железной дороге 19,8 млн тонн руды. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал Качка в начале июля. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: экономика, статистика, импорт, экспорт, металлургия, Тарас Качка, железная руда
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