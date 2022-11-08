Экспорт железорудного сырья упал в октябре на 21% по сравнению с сентябрем – замминистра экономики

Экспорт руды в октябре составил на 286 тыс. тонн меньше, чем в сентябре Фото: depositphotos.com

"Наибольшее падение объемов – горно-металлургический комплекс. Экспорт руды на 286 тыс. тонн меньше, чем в сентябре (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тыс. тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда – 1,06 млн тонн и чугун – 72,2 тыс. тонн. Для руды это самый низкий показатель с начала года", – написал Качка.

Общий объем экспорта товаров из Украины в октябре 2022 года сократился на 4,6% по сравнению с сентябрем – до 9,2 млн тонн. Это второй самый высокий показатель экспорта за период войны, общая стоимость экспорта в октябре составила $3,8 млрд, что на 8,2% меньше, чем в сентябре.

"Причиной этого стало, в частности, как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольствие и промышленные товары", – комментирует замминистра экономики.

Импорт по итогам месяца уменьшился на 3,1% по сравнению с сентябрем – до 2,01 млн тонн.

Основная доля экспорта приходится на страны Евросоюза ($2,5 млрд), Польшу ($560 млн), Румынию ($412 млн) и Германию ($233 млн). Другие страны приобрели товаров на $1,3 млрд – в частности, Турция ($243 млн), Китай ($152 млн), Индия ($112 млн).

В целом по результатам января – сентября 2022 года общий торговый оборот составил $80,3 млрд, из которых $36,9 млрд приходится на экспорт и $43,4 млрд – на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года экспорт сократился на 32,3%, а импорт – на 23,9%.